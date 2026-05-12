Az FBSZ azt írta nyílt levelében, hogy megérti és méltányolja azt az erőfeszítést, ami a korábbi rendeleti kormányzás után fenyegető jogi és gazdasági bizonytalanság kezelése érdekében az új Parlament előtt áll. Tudják és megértik, hogy a rendeletek tisztességes törvénnyé konvertálása időigényes és kényes feladat. De hozzátették: megértésük önmagában kevés ahhoz, hogy a kisbenzinkutak működését, egyáltalán létezését fenyegető közeli válsághelyzet elháruljon – ehhez az új vezetés aktív támogatása is szükséges szerintük.

Egyre több benzinkúton lehetnek gondok

Ezután vázolták, hogy hogyan működik jelenleg Magyarország üzemanyag-ellátása. A legfőbb szereplő a MOL Nyrt., amely önmagában az ország igényének hozzávetőleg 70 százalékát képes kielégíteni — feltéve, hogy maximális kapacitással működik. Tudják, hogy ez jelenleg sajnos nincs így, és a normál működés várhatóan csak hónapok múlva állhat helyre. Az ellátáshoz hiányzó mennyiség hagyományos forrása az import. A korábbi „védett áras” szabályozás azonban éppen abban az időszakban tette gazdaságilag ellehetetlenítővé az importot, amikor arra a legnagyobb szükség lett volna.

A kialakuló hiány kezelésére a korábbi kormány gyakorlatilag teljes mértékben felélte Magyarország stratégiai üzemanyagkészleteit, miközben már akkor látható volt, hogy azok visszapótlása csak jelentősen magasabb áron lesz biztosítható — ha egyáltalán biztosítható lesz. Az eredmény az lett, hogy Magyarország üzemanyag-felhasználása drasztikusan növekedett, a biztonsági készletekből felszabadított mennyiségek pedig fokozatosan kifogynak a rendszerből. Egyre nő azoknak a benzinkutaknak a száma, amelyek ehhez a forráshoz már nem jutnak hozzá.

Tényleges veszteséget jelenthet a benzinkutaknak

Ebben a helyzetben a benzinkutaknak sok esetben ugyanazon az áron kell megvásárolniuk és továbbértékesíteniük az üzemanyagot. Ez nem nullszaldós működést, hanem tényleges veszteséget jelent, hiszen a béreket, energia- és közüzemi költségeket, terminál- és bankköltségeket, logisztikai, finanszírozási és karbantartási költségeket továbbra is a kutak viselik.

Különösen aggályosnak tartjuk, hogy a korábban beígért támogatások a mai napig nem érkeztek meg, miközben a független kutak hónapok óta saját forrásból biztosítják az ország ellátását.

A független benzinkutak országszerte több ezer embernek biztosítanak munkát, miközben éves szinten mintegy 400 milliárd forintnyi adó- és járulékbevétel beszedésében és állami költségvetésbe történő befizetésében vesznek részt, amely a GDP közel 0,4 százalékának megfelelő nagyságrend.

Az FBSZ szerint a szektor működőképességének tartós romlása nemcsak vállalkozások megszűnését eredményezheti, hanem munkahelyek, helyi ellátási pontok és jelentős költségvetési bevételek is veszélybe kerülhetnek. Különösen vidéki térségekben jelent komoly ellátásbiztonsági kockázatot, ha a független kutak működése ellehetetlenül.

Le kell rövidíteni az FBSZ szerint a jelenlegi átmeneti időszakot

Az új Parlament most átmeneti intézkedésként törvényi szintre emelte a jelenlegi szabályozást, ugyanakkor az átmeneti időszak pontos keretei és várható időtartama továbbra sem egyértelműek a piaci szereplők számára. Mindez úgy történt, hogy a szakmai szervezetek és piaci szereplők részéről számos figyelmeztetés és megkeresés érkezett, ugyanakkor a független kutakat képviselő szereplőkkel folytatott szélesebb körű szakmai egyeztetésre eddig korlátozott lehetőség nyílt – írták.

Úgy látják, hogy a jelenlegi helyzet bizonyos nagyobb, integrált piaci szereplők számára kedvezőbb alkalmazkodási lehetőséget biztosít, miközben a kisebb, független vállalkozások mozgástere folyamatosan szűkül. Amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen, ne induljanak el visszafordíthatatlan piaci folyamatok és ne álljanak le működő benzinkutak.

Végül felajánlották tapasztalataikat és együttműködésüket a napi működés biztosításához, valamint egy hosszú távon is működőképes, fenntartható és jogbiztonságot garantáló szabályozási rendszer kialakításához. Bíznak benne, hogy az új kormány részéről is meglesz az együttműködési szándék és a szakmai párbeszéd rövid időn belül megkezdődik.