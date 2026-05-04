A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban lapunknak küldött statisztikái szerint az elmúlt években egyre több pénzmosásgyanús ügyet jelentettek be, és ezek nyomán a felfüggesztett tranzakciók száma is nőtt: 2022-ben még 1063 felfüggesztést rendeltek el, tavaly viszont már 3185 ilyen vizsgálat zajlott. Az országgyűlési választás utáni időszakban lezajlott intézkedésekről a napokban kaptunk információt, e szerint

2026. január 1-je és április 12-e között 5876,

2026. április 13-ától 26-áig pedig 804 bejelentés

érkezett a bankoktól a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájához (NAV PEI).

A törvény alapján a bankok ezeket az ügyleteket felfüggeszthetik, ami alapvetően négy munkanapig tart, és további három munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a NAV PEI operatív elemzése gyanúsnak ítéli az ügyletet, „jelzést” küldenek a nyomozó hatóságnak, amely büntetőeljárás alapján biztosíthatja – zár alá veheti vagy lefoglalhatja – a vagyont. Ez a jelzés úgynevezett információtovábbítás, amellyel a NAV jogilag eljárást kezdeményez a címzett hatóságoknál, illetve a már folyamatban lévő eljáráshoz információkat küld.

A NAV válaszából megtudtuk, hogy

az idén április 26-ig a bejelentésre kötelezett összes szolgáltató (nemcsak a bankok, hanem a pénzváltók, székhelyszolgáltatók, könyvelők stb.) 7719 esetben tett bejelentést.

A NAV PEI az érintett ügyek több mint 40 százalékában tett jelzést az illetékes, bűnügyekben eljáró hatóságnak – április 26-ig összesen 3 446 bejelentés adatait továbbította.