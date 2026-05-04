Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 4., hétfő
Friss hírek
- Lényegében nem maradt embere a Tiszának a nagy győzelme után a fővárosi pozíciókra.
- Váci Hírlap: 50 milliót kapott „kulturális programokra” három Rétvári Bencéhez közeli alapítvány a választás előtt.
- L. Simon László az NKA-s botrányról: Jogosan vált ki felháborodást.
- Schilling Árpád az SZFE rektorának: Az ön munkája ezennel véget ér, legyen szíves elhagyni az épületet.
- Kutatás: Soha nem volt még ilyen népszerűtlen Trump az USA-ban.
- Hormuzi-szoros: Trump mentőakciót jelentett be, amely az ott rekedt tankereket és hajókat érinti.
- Amerika a gazdasági blokáddal „megfojtja” Iránt. Scott Bessent szerint a nyomásgyakorlás eredményeként az iráni vezetés már nem képes fizetni a katonaságot sem.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Május 4-én hétfőn és 5-én kedden pótlóbuszok szállítják az utasokat Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között.
BKK
- A 29-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat Hűvösvölgy felé.
A 111-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat a Batthyány tér M H felé.
Mai időjárás:
- Többnyire felhőtlen időre számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
- Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
Névnap:
- Mónika
- Flórián
Deviza középárfolyam:
- EUR 366,04
- USD 313,36
- CHF 396,86
- GBP 422,57
