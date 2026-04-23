Azonnali hatállyal elbocsátották az UniCredit Bank szakszervezetének elnökét

„Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Vállalatcsoportjának Szakszervezete az elmúlt évben jelentős támogatottságot szerzett, egyedülálló módon a munkavállalók közel fele csatlakozott hozzánk. Április 14-én szakszervezetünk elnökét azonnali hatállyal elbocsátották. Felháborodásunkat fejezzük ki az eljárás miatt, amelyet szakszervezetünk elleni lépésként értékelünk” – derül ki az UniCredit Szakszervezet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Az UniCredit Bank sajtóosztályánál arról érdeklődtünk, hogy mi a társaság álláspontja az eset kapcsán. A következőt válaszolták:

„A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére súlyos kötelezettségszegés miatt került sor, nem pedig a szakszervezetben betöltött tisztségére tekintettel. Az ügy részleteit az érintett személyiségi jogaira tekintettel nem tudjuk nyilvánosságra hozni”.

Szabó Imre Szilárd ügyvéd, az elbocsátott elnök jogi képviselője a 24.hu-nak az ügy részleteiről röviden elmondta, hogy az egy folyamatban lévő bértárgyalás idején történt és a jogvita alapvető tárgya az, hogy a munkavállaló megsértette-e az üzleti titok védelmére vonatkozó szabályokat. Hozzátette, hogy az ügyben rövidesen bírósághoz fordulnak, miközben a legkedvezőbb végeredménynek azt tartanák, ha a munkáltató visszavonná jognyilatkozatát.

Organikus szerveződés

Szabó Imre Szilárd az érdekképviselet működéséről azt közölte: az UniCredit Szakszervezet a pénzügyi szektorban egyedülállónak számít, hasonló, organikusan szerveződő kísérletre eddig nem volt példa az ágazatban az utóbbi évtizedben.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelenleg körülbelül 1750 fős állományi létszámából, mára 750 fő lépett be a szakszervezetbe. Az érdekképviselet 2024 második felében jött létre, tagsága pedig az elmúlt egy év során duzzadt fel jelentősen. A tagságot a bank minden területéról és vállalati csoportjából belépett dolgozók alkotják, széles körben lefedve az összes üzletágat és háttérterületet.