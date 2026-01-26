gázfogyasztáslantos csabarezsirezsistop
Gazdaság

Rezsistop: ha minden igaz, 30 százalék lehet a kompenzáció mértéke

Balogh Zoltán / MTI
A rezsistop munkacsoport ülésének résztvevői: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter, Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Borsos-Papp Natália, az Energiaügyi Minisztérium (EM) közigazgatási államtitkára, Czepek Gábor, az EM parlamenti államtitkára, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Soóky Krisztina, az EM helyettes kabinetvezetõje és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b–j) a rezsistop munkacsoport ülésén az Energiaügyi Minisztérium épületében 2026. január 26-án.
24.hu
2026. 01. 26. 12:03
Balogh Zoltán / MTI
A rezsistop munkacsoport ülésének résztvevői: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter, Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Borsos-Papp Natália, az Energiaügyi Minisztérium (EM) közigazgatási államtitkára, Czepek Gábor, az EM parlamenti államtitkára, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Soóky Krisztina, az EM helyettes kabinetvezetõje és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b–j) a rezsistop munkacsoport ülésén az Energiaügyi Minisztérium épületében 2026. január 26-án.

A szokatlanul hideg januári idő miatt a múlt héten jelentette be a kormány, hogy rezsistopot hirdetnek, hogy a megnövekedett gázfogyasztás miatt ne kelljen többet fizetnie a lakosságnak a fűtésért.

Hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, még nem tudni, Lantos Csaba energiaügyi miniszter csak annyit tudott mondani a rezsistop munkacsoport ülése után, hogy „mindenki számára fair megoldást” keresnek.

„Egy elvet próbálunk meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt” – fogalmazott a miniszter.

Arra is hivatkozott, hogy még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás.

A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül hasonló az arány

– fogalmazott a miniszter, akinek elmondása szerint különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére.

Mivel a kormány azt ígérte, hogy senkinek nem lesz pluszköltsége a januári fagyok miatt, a Lantos Csaba által adott becslések alapján 30-30 százalékos kompenzációra számíthatnak a gázzal fűtők és a távfűtéssel rendelkező háztartások.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt az apa, aki két tinilányt mentett ki a jeges Ipolyból
Szijjártó: Mától új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek
„Miniszterünk támogatja Orbán Anita jelölését” – így nézett ki a külügy levelezése öt éve a Tisza politikusáról
Pixar-kvíz: Mennyire ismered a stúdió animációs filmjeit?
lázár jános
Magyar Péter: Lázár János lehet a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció miniszterelnök-jelöltje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik