Rezsistop: ha minden igaz, 30 százalék lehet a kompenzáció mértéke

A szokatlanul hideg januári idő miatt a múlt héten jelentette be a kormány, hogy rezsistopot hirdetnek, hogy a megnövekedett gázfogyasztás miatt ne kelljen többet fizetnie a lakosságnak a fűtésért.

Hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, még nem tudni, Lantos Csaba energiaügyi miniszter csak annyit tudott mondani a rezsistop munkacsoport ülése után, hogy „mindenki számára fair megoldást” keresnek.

„Egy elvet próbálunk meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt” – fogalmazott a miniszter.

Arra is hivatkozott, hogy még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás.

A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül hasonló az arány

– fogalmazott a miniszter, akinek elmondása szerint különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére.

Mivel a kormány azt ígérte, hogy senkinek nem lesz pluszköltsége a januári fagyok miatt, a Lantos Csaba által adott becslések alapján 30-30 százalékos kompenzációra számíthatnak a gázzal fűtők és a távfűtéssel rendelkező háztartások.