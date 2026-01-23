forintdolláreuróárfolyam
Négyéves csúcson a forint

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 23. 07:56
Varga Jennifer / 24.hu

A dollárral szemben 4 éves csúcsra erősödött csütörtök este a forint. A 325 forintos szintet utoljára 2022 februárjában érte el a jegyzés – írta a Portfolio.hu, hozzátéve, hogy részben a dollár trendszerű gyengülésének hatására az elmúlt egy évben közel 19 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz.

Pénteken reggel az euróval szemben a forint nyitó árfolyama 382 alatti értékről indult.

A 444.hu felidézte, hogy egy évvel ezelőtt még 400 forint közelében volt a dollár ára, 2025 januárjának végén 390 forint közelében, február első napjaiban 397-398 forintos szinten is kereskedtek vele.

A befektetők Grönland fenyegetésére és az újból kiéleződő vámháborúra az amerikai eszközök eladásával reagáltak, ami a dollár gyengülését okozta az euróval és a régiós devizákkal szemben.

Donald Trump amerikai elnök a megválasztása óta időről időre szóba hozza, hogy szeretné, ha a Dánia fennhatósága alá tartozó, félautonóm Grönland amerikai területté válna, de a nyomasztás az utóbbi hetekben új fokozatra kapcsolt. Dániában és Grönlandon emiatt tüntetéseket is tartottak szombaton, nyolc európai ország pedig közös hadgyakorlatot tartott a szigeten, ami után Trump közölte, hogy vámokkal sújtja őket addig, amíg az USA nem vásárolhatja meg Grönlandot.

