Változás a nyugdíjkifizetésnél februártól, több mint egymillió időst érint

Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke szerint 2025 novemberében az öregségi nyugdíjban részesülők száma 2 003 2000 fő volt. Ezzel szemben a 2026. évi költségvetési törvény indoklása a nyugdíjkorhatár felettiek számát 1 998 000 főben határozta meg – emlékeztet cikkében a Pénzcentrum.hu. Ebből az adatok alapján

1 341 431 fő, vagyis a jogosultak 68 százaléka bankszámlára kapja az ellátását,

míg 655 129 fő, az érintettek 32 százaléka postai kézbesítéssel jut hozzá a nyugdíjához.

Mit érdemes tudnia a nyugdíjasoknak 2026-ra?

Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a bankszámlával rendelkező nyugdíjasok számára lényeges változás, hogy februártól megduplázódik az ingyenesen felvehető készpénz összege. Tavaly havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot lehetett díjmentesen felvenni bármely hazai bankautomatából. Februártól ez az összeg havi két alkalommal összesen 300 ezer forintra nő. A lehetőség minden magyar számára elérhető, de csak egy bankszámlára vonatkozik, és előzetesen nyilatkozni kell arról, melyik számlán kívánják igénybe venni.

Argyelán József rámutatott, hogy a 2024 januári nyugdíjadatok alapján mintegy 540–550 ezer nyugdíjas tudta volna a teljes havi ellátását díjmentesen felvenni a korábbi szabályok szerint. Az új, megemelt kerettel ez a szám 1,77–1,78 millió főre nőhet.

Ez azt jelenti, hogy míg korábban nagyjából a nyugdíjasok 30 százaléka tudta teljes összegben ingyen felvenni a nyugdíját bankszámláról, februártól ez az arány megközelítheti a 78 százalékot.

Ez a változás azok számára is fontos szempont lehet, akik jelenleg postai kézbesítéssel kérik a nyugdíjukat elsősorban a készpénzfelvétel díjának elkerülése miatt.

Kényelmesebb a postai út?

Azonban sokan még mindig inkább a hagyományos módon kérik a nyugdíjukat. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament (ONYP) elnöke szerint sok idős ember tudatosan nem kéri a nyugdíj közvetlen bankszámlára utalását. Ennek oka, hogy a bankkártya használata számos helyzetben körülményes.

Az ATM-ek elérhetősége sok településen nehéz, a díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó korlátok szűkek, a limit feletti készpénzfelvétel költsége pedig magas. Emellett a bankkártyás csalások terjedése is erősíti a bizonytalanságot.

Karácsony Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy számos, a mindennapi élethez kötődő kiadásnál a bankkártya gyakorlatilag nem használható. Ilyenek például a háznál végzett kisipari javítások, a szomszédtól vásárolt termény, az alkalmi ház körüli segítség, a piaci vásárlás, a temetői költségek vagy a kisebb kiskereskedőknél történő fizetés. Hasonló a helyzet az unokák támogatásánál is, ahol sokszor a készpénz az egyetlen reális megoldás.

Nyugdíjasoknak szóló ajánlatok

Argyelán leszögezte: a legfontosabb szempont, hogy mindenki a saját bankszámlahasználati és bankolási szokásaihoz illeszkedő, összességében legolcsóbb számlacsomagot válassza. Hozzátette, hogy

ma már jó hír a nyugdíjasok számára is, hogy az átlagnyugdíj, sőt a legfrissebb, novemberi 220 ezer forintos mediánjövedelem számlára érkeztetése mellett is elérhetők teljesen díjmentes bankszámlacsomagok.

Ezeknél azonban néhány feltételre figyelni kell.

Az ilyen számlák jellemzően akkor maradnak ingyenesek, ha a megbízásokat elektronikus csatornán keresztül adják meg, a készpénzfelvétel száma és összege nem lépi túl a jogszabályban biztosított díjmentes keretet, valamint a számlára rendszeresen érkezik jövedelem, legalább a nettó minimálbér összegében.

Szintén fontos, hogy az értesítéseket a számlatulajdonos push üzenetben, vagyis a mobilalkalmazáson keresztül kérje. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése mellett egy nyugdíjas számára is reális lehet egy teljesen költségmentes bankszámla. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választásnál mindig az egyéni szokások a döntőek. Aki például havonta egy összegben veszi fel a pénzét bankkártyával, annak az átutalások díja kevésbé lesz lényeges, míg másoknál éppen ezek a tételek számítanak – fejtette ki a Bankmonitor elemzője. (További részletek a Pénzcentrumon.)