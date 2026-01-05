bayer construct zrt.betonöntéspaks ii atomerőmű zrtszijjártó péter
Gazdaság

Hivatalosan csak februártól kezdődik Paks II építése, amelybe eddig 780 milliárd forintot lapátoltak

Urbaniczki Zoltán / KKM / MTI
Magyar Levente a Paks II. atomerőművi blokk építkezési területén 2025. december 2-án.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 01. 05. 17:18
Rekordot döntött a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium: soha nem küldtek még annyi pénzt a két új paksi atomerőművi blokk építéséért Nyizsnyij Novgorodba, mint 2025-ben. Két részletben durván 162 milliárd forintot.

A tulajdonosi jogokat gyakorló külgazdasági tárca 2025. december elején arról döntött, hogy tőkét emel a Paks II Atomerőmű Zrt.-ben. Ebből a jegyzett tőkében csak 1 millió forint látszik, valójában azonban úgynevezett ázsiós tőkeemelés történt, és ezzel az akcióval csaknem 80 milliárd forintot pumpált az állam az atomerőmű-bővítést levezénylő projektcégbe. A részvények kibocsátási értéke ugyanis 79 633 739 milliárd forint,

ennyit fizet be az állam a lejegyzett újabb adag Paks II részvényekért.

Az alapítói határozatban az szerepelt, hogy a minisztérium még az év vége előtt, legkésőbb december 27-éig befizeti az összeget a Paks II Zrt. bankszámlájára.

Ez a pénz arra szolgál, hogy az orosz partnerrel, az Atomstroyexport Joint-Stock Company-val (ASE JSC) kötött megállapodásnak megfelelően az aktuálisan kiállított három számlát kiegyenlítsék belőle – szól az alapítói határozat, amelyet Magyar Levente miniszterhelyettes írt alá.

