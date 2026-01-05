Csúcson a magyar tőzsde, és még mindig rendkívül olcsó – érdemes vérszemet kapni?

Zsinórban harmadik éve produkált 30 százalék feletti emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX, és december közepére átlépte a rekordnak számító 110 ezer pontot. Éves teljesítmény alapján 2023-ban közel 40 százalékkal ugrott meg az index, 2024-ben 30 százalék feletti emelkedést mutatott, míg 2025-ben a növekedés üteme ismét megközelítette a 40 százalékot.

Az index mozgását – ahogy korábban is – a négy blue chip (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom) határozta meg, melyek együtt a BUX kosarának mintegy 90 százalékát teszik ki.

Az OTP Csoport konszolidált adózás utáni nyeresége 2025 első kilenc hónapjában 849 milliárd forintra nőtt, ami 3 százalékos éves növekedés a bázisidőszakhoz képest. Ezzel nagy valószínűséggel megdől a 2024-es rekord, az 1076 milliárd forintos nettó profit, ami közel a háromszorosa volt a 2019-es szintnek. Az OTP-részvények árfolyama tavaly több, mint 30 százalékkal nőtt, és december elején elérte a 35 ezer forintot közelítő történelmi maximumot. A pénzintézet saját tőkére jutó nyereségessége rendkívül magas, ami önmagában megmagyarázhatja a részvényárfolyam emelkedését.

A Magyar Telekom 2025 első kilenc hónapjában közel 30 százalékkal, 165,6 milliárd forintra növelte adózott nyereségét, így már szeptember végére felülmúlta az előző évi 163,4 milliárd forintos rekordprofitját. Összehasonlításképpen: az adózott eredmény 2019-ben 44,5 milliárd forint volt. A Telekom árfolyama közel a hatszorosára ugrott 2022 óta, tavaly 5 százalék körüli mértékben emelkedett.

A Mol a 2025-ös évben biztosan nem haladja meg a 2022-es rekordév több mint 4 milliárd dolláros kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményszintjét (EBITDA). A 2025 első kilenc hónapjában elért közel 2,5 milliárd dolláros EBITDA azt vetíti előre, hogy a cég inkább a 2023-as és 2024-es stabil teljesítményhez igazodik. Az olajcég részvényeinek árfolyama mintegy 10 százalékkal nőtt tavaly, és ez minden bizonnyal busás osztalékot biztosít majd a részvényeseknek.

A Richter adózott eredménye 2025 első kilenc hónapjában 163 milliárd forintra csökkent, ami 7 százalékos visszaesés 2024 azonos időszakához képest. Ez a profitszint azonban hosszú távon még mindig elképesztően magas, hiszen a cég 2019 egészében mért, akkori rekorderedménye 51,6 milliárd forint volt. A Richter papírjai tavaly körülbelül 4 százalékkal drágultak.

Még jelen van a háború nyomasztó árnyéka

Az évről évre záporozó rekordprofitok és a minden korábbinál magasabb részvényárfolyamok ellenére a BUX nemcsak nemzetközi összevetésben, hanem a korábbi önmagához képest is nagyon olcsónak számít.

Ha az úgynevezett price-to-earnings (P/E) mutatót vizsgáljuk (ami az indexben lévő vállalatok részvényeinek árfolyamát viszonyítja a cégek által megtermelt, egy részvényre jutó nyereséghez), a magyar piac szintje 7,36 volt a 12 hónapra előretekintő adatok alapján. Ehhez képest az amerikai S&P 500 index 22,1-ös, a német DAX 15,5-ös, de még a lengyel tőzsde indexe is jóval magasabb, 10,65-ös szintet tükrözött.

A vezető részvények egyedileg is alulárazottak az elmúlt évek átlagához képest, például az OTP-papírok P/E-je 7,5 körüli szinten állt 2025-ben, szemben az elmúlt húsz év 9-es átlagával.

A hazai blue chipekről elmondható, hogy hiába ugrik nagyot a teljesítményük, az árazásuk nyomott marad, nem növekszik.

Milyen okok állnak ennek hátterében, és vajon érdemes-e várni bármiféle áttörésre, ami e téren megalapozhatja a BUX további növekedését?