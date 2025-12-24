nyugdíjbanki átutalásmagyar államkincstár
Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

Varga Jennifer / 24.hu
Bevásárlás után
24.hu
2025. 12. 24. 21:04
Közzétette a Magyar Államkincstár a 2026-os nyugdíjutalási dátumokat – szúrta ki a Pénzcentrum. Azt írják, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, tárgyhónapra történik, és aki bankszámlára kapja ellátását, az a Magyar Államkincstár nyugdíjutalási naptárában megjelölölt napokon számíthat az összegre. (A postai ellátás tehát ettől különbözik.)

Íme a 2026-os időpontok:

január 12. (hétfő),

február 12. (csütörtök),

március 12. (csütörtök),

április 10. (péntek),

május 12. (kedd),

június 12. (péntek),

július 10. (péntek),

augusztus 12. (szerda),

szeptember 11. (péntek),

október 12. (hétfő),

november 12. (csütörtök),

december 2. (szerda).

