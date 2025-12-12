dolláreuróforint
Gazdaság

Lepadlózott a forint hirtelen

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 12. 12. 10:50
Varga Jennifer / 24.hu
A forint az euróval és a dollárral szemben is lejtmenetbe kapcsolt délelőtt.
  • A reggeli 382.6-os euró–forint-árfolyamot követően 10 óra körül a forint hirtelen erős gyengülésre váltott, és majdnem 384-ig zuhant a bankközi piacokon az euróval szemben.
  • A dollár ugyanebben az időszakban 325.8-ról 327,3-ra erősödött a forinttal szemben.

Pici korrekció már körvonalazódik – kérdés, hogy mennyire lesz tartós.

A Portfolio.hu szerint a múlt hét végén a Fitch Ratings hitelminősítő kilátásrontása, illetve a tegnapi két magyarspecifikus hír (az árrésstop-intézkedések ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a magyar elnöki rendszer átalakításáról a Bloombergen megjelent exkluzív anyag) indított jelentős gyengülési hullámot. A tegnapi mozgásokat ma reggelre ledolgozta a hazai deviza, de a délelőtti órákban ismét jelentős forintgyengülés vette kezdetét – tették hozzá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Harry Potter-rajongóknak korán jött a karácsony: ingyen van a Hogwarts Legacy
Szijjártó: A NATO-főtitkár hátba szúrta a béketárgyalásokat
„Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb” – Görbicz Anita megható sorokkal búcsúzott Róth Kálmántól
Elfogták a 17 éves fiút, aki akkor szökött meg a debreceni javítóintézetből, amikor megérkeztek a rendőrök
„Morális ítélőképessége kialakulatlan, befolyásolható. Önálló életvitelre alkalmatlan” – gyerekek állami gondozásban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik