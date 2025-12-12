Lepadlózott a forint hirtelen

A reggeli 382.6-os euró–forint-árfolyamot követően 10 óra körül a forint hirtelen erős gyengülésre váltott, és majdnem 384-ig zuhant a bankközi piacokon az euróval szemben.

A dollár ugyanebben az időszakban 325.8-ról 327,3-ra erősödött a forinttal szemben.

Pici korrekció már körvonalazódik – kérdés, hogy mennyire lesz tartós.

A Portfolio.hu szerint a múlt hét végén a Fitch Ratings hitelminősítő kilátásrontása, illetve a tegnapi két magyarspecifikus hír (az árrésstop-intézkedések ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a magyar elnöki rendszer átalakításáról a Bloombergen megjelent exkluzív anyag) indított jelentős gyengülési hullámot. A tegnapi mozgásokat ma reggelre ledolgozta a hazai deviza, de a délelőtti órákban ismét jelentős forintgyengülés vette kezdetét – tették hozzá.