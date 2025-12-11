orbán viktorköztársasági elnökforintdeviza
Gazdaság

Nagyot zuhant a forint az Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit latolgató hírre

Marjai János / 24.hu
2025. 12. 11. 13:47
Nem tetszik a befektetőknek a spekuláció, hogy Magyarország elnöki rendszerre állna át. Pillanatok alatt 381-ről 385-ig gyengült a magyar deviza. Közben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az árrésstop miatt, ez is gyengíthette a forintot.

A forintpiacon csütörtökön: a Fed előző napi kamatvágása után minden szépen és jól alakult, az euróval szembeni árfolyam délelőtt folyamatosan erősödött, volt üzletkötés a 381 alatti szinten is, majd nem sokkal dél után innen óriásit rántottak az árfolyamon, egészen 384 fölé.

Hírértékű adat a magyar gazdaságról nem érkezett, a jelentős árfolyamkilengés előtti pillanatokban jelent meg ugyanakkor a Bloombergen egy cikk a magyar választási kilátásokról, benne egy értesülésről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnöki pozíció átvételét fontolgatja.

Nem sokkal korábban pedig az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon az élelmiszerek és a háztartási cikkek értékesítésére vonatkozó árréskorlátozások bevezetésétől, amely ellentétes az egységes piaccal. A Bizottság érvelése szerint Magyarország olyan alacsony értékre korlátozta a termékek beszerzési és értékesítési ára közötti árrést, hogy az nem fedezi a vállalkozásoknak a termékek beszerzési költségein felül adódó költségeit, és emiatt a nem magyar kiskereskedők kénytelenek veszteségesen értékesíteni termékeiket.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket.

Az economx.hu értékelése szerint ilyen hírek érthetően nem váltották ki a befektetők tetszését, továbbra is feszült a helyzet. A kurzus délután egy órát követően 384 fölé, sőt egy rövid időre közel 385-ig is felszúrt.

Mint a Bloomberg nemrég megjelent cikke alapján megírtuk, a magyar kormányfő vizsgálja a lehetőségét annak, hogyan a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót elfoglalva tartsa meg a hatalmát függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől. Az üzleti lap cikkében egy a miniszterelnök gondolkozását jól ismerő forrásra hivatkozott.

Orbán novemberi ATV-nek adott interjújában nyilvánosan is eljátszott az elnöki rendszer bevezetésének gondolatával. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy 2010-ben a választási győzelem után felmerült a lehetőség, hogy átálljanak valamilyen elnöki rendszerre.

A parlament szerdán gyorsított eljárásban fogadta el a Fidesz által benyújtott, a köztársasági elnök akadályoztatásának szabályait módosító törvényjavaslatot, amely megnehezíti a törvényhozás számára, hogy eltávolítsák az elnököt hivatalából.

