„Csak Fideszhez közeli személyek vehettek részt a bejelentésen” – Aggódnak a helyiek az új békéscsabai gigaberuházás miatt

Még csak dolgoznak a szingapúri Vulcan Shield Global magyar leányvállalatának jogi megalapításán, és december elején még engedélyt sem kértek a szeptemberben beharangozott 49 milliárdos állami támogatással létrejövő békéscsabai gyárára. A békési főispán november végén a beruházás gyorsított engedélyezési eljárásáról beszélt, a vállalat meg arról, hogy jövő év elejétől már munkásokat toboroznak a beruházáshoz.

A fura helyzetet tetézi, hogy a Vulcan Shield Global a magyar sportélet egyik legfontosabb futballcsapatának lett a főszponzora, karöltve a beruházást bejelentő Szijjártó Péter külgazdasági miniszterrel, aki a Budapest Honvéd új elnöke lett. De hogyan is történt minden Békéscsabán? Erről Bodóczi István békéscsabai ellenzéki képviselőt kérdezte a portál, aki súlyos hibának érzi a társadalmi és térségi egyeztetés elmaradását.

Szerinte a lakosok nagyon megosztottak, és a legtöbben félnek a leendő gyár egészségügyi kockázataitól.

A 49 milliárd forint állami támogatással összesen 280 milliárd forintból induló békéscsabai óriás beruházás még csak terv, mégis a híre a helyi lakosságot is megosztja – mondta el lapunknak Bodóczi István, a város ellenzéki önkormányzati képviselője, a Pátria Békéscsaba Egyesület frakcióvezetője. Bodóczi szerint sokan sérelmezik az előzetes társadalmi egyeztetés hiányát, és tartanak az esetleges egészségügyi kockázatoktól.

Fideszes titkolózásról beszélnek

A képviselő hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a beruházást, de szerinte a helyiek inkább a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó ipar erősítését tartanák fontosnak – azokét az ágazatokét, amelyek évtizedeken át több ezer békéscsabai és környékbeli családnak biztosítottak megélhetést, de amelyeket szerinte az elmúlt évtizedek kormányzati döntései folyamatosan visszaszorítottak. Abban azonban – mondta –

a legtöbben egyetértenek, hogy a beruházás hatásait fenntartásokkal és figyelemmel kell követni a talajra, a levegőre, a vízkészletekre és az egészségre gyakorolt esetleges következmények miatt.

Hiszen Magyarországon már több rossz precedens is ismert, például a gödi akkumulátorgyár esete.

„Előzetes információk nélkül, titkolózva készítették elő a bejelentést Békéscsaba eddigi legnagyobb állami támogatással érkező beruházásáról” – tette hozzá. Elmondása szerint úgy értesült, a szeptemberi bejelentésen kizárólag előre meghívott, Fideszhez közeli személyek vehettek csak részt, és a rendezvényen jelen volt a Vulcan Shield Global vállalat elnöke is.

Bodóczi kiemelte: nem történt térségi vagy társadalmi egyeztetés, amit mind a mai napig hiányol, és emlékeztetett: Debrecenben is komoly lakossági ellenállást váltott ki egy hasonló gyár terve. Úgy véli, a „last minute” bejelentés és az egyeztetés teljes hiánya miatt a helyiek érdekei nem érvényesültek maradéktalanul. Elmondása szerint amikor Szarvas Péter polgármestert erről kérdezte, azt a választ kapta, hogy „túl fiatal” még ahhoz, hogy tudja:

ilyen döntések nem a nyilvánosság előtt születnek.

A VSG beruházásával kapcsolatban elmondta, hogy a bejelentett tervek szerint 2033-ra mintegy 2700 munkahely jöhet létre. Hozzátette, hogy a bejelentést követően a média is felfigyelt az ügyre, majd a néhány nappal később tartott városi közgyűlésen előre nem jelzett, „0. napirendi pontként” volt lehetőség kérdezni a cég képviselőjét. Szerinte a kormányoldalhoz kötődő békéscsabai képviselők előre tudhattak a beruházásról, míg az ellenzéki képviselők nem kaptak hivatalos tájékoztatást.

A képviselő hangsúlyozta, hogy számos olyan kérdés van – például a gyár egészségügyi hatásaival kapcsolatban –, amelyekre mind a lakosságnak, mind a városvezetésnek választ kellene kapnia. Kiemelte: egy felelős városvezetés nem elégedhet meg szóbeli garanciákkal, hanem valódi biztosítékokat kell kérnie a levegő, a víz és a talaj minőségének megőrzése érdekében. Hozzátette, ezekre a garanciákra a Vulcan Shield Global vállalattól lenne szükség.

A VSG magyarországi vezetője a közgyűlésen elmondta, hogy a szingapúri cég néhány éve alakult. Arra a kérdésre, hogy hol működnek hasonló üzemek és mekkora létszámmal, azt a választ adta: Sanghajban és Vietnámban összesen 1200–1500 fő dolgozik hasonló gyártásban, de nem önálló üzemben. Bodóczi szerint ez azt jelzi, hogy a békéscsabai projekt nemcsak a vállalat első európai beruházása, hanem a cég eddigi legnagyobb vállalása is, ami további kérdéseket vet fel. A képviselő szerint megengedhetetlen, hogy a teljes folyamat titkolózva zajlott.

Elmondása szerint az egyik alapanyagként használt alumínium-oxid természetben nem bomlik le, és állítása szerint egészségügyi kockázatokat is felvethet.

Hol is tart a gyár ügye?

Többszöri telefonos és írásbeli megkeresés után a zöldhang.hu három hét után azt a választ kapta december 2-án a Békés Vármegyei Kormányhivataltól, hogy a cég még nem adott be engedélyezési kérelmet, sőt, az MTI tájékoztatása szerint még a magyar leányvállalat alapítása is folyamatban van, ami azért is különös, mert pár hét múlva már embereket szeretne felvenni.

“A beruházás jelenlegi szakaszában a beruházó részéről nem történt még megkeresés, így a Kormányhivatalban nem indult még elengedélyeztetési eljárás” – tájékoztatta lapunkat december 2-án Dr. Takács Árpád főispán. A szingapúri központú cég igazgatója, David Kneale az MTI beszámolója szerint november 25-én már arról beszélt, hogy az év végéig szeretnék lezárni a magyar leányvállalat alapítását, amely várhatóan kft. formában működik majd.

A békési főispán ugyancsak november 25-én az MTI-nek nyilatkozott arról, hogy a kormányhivatal kiemelt beruházásként tekint a VSG fejlesztésére. Takács Árpád reméli, hogy ez a besorolás hamarosan a vonatkozó jogszabályokban is megjelenik. Mint mondta, az engedélyeztetés hét szakhatóságot érint, ezért külön munkacsoportot állítanak fel a környezet- és tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízjogi, vízvédelmi és népegészségügyi engedélyek kezelésére. A főispán szerint ezzel „egyablakos”, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés valósul meg.

Az MTI által is idézett vállalati tervek szerint már januárban vagy februárban indul a toborzási kampány. Első lépésként egy, a jövőbeli gyár mellett lévő meglévő csarnokot bérelnek, ahová mintegy húsz munkavállalót vesznek fel – mondta a szingapúri központú cég igazgatója, David Kneale. Ők a Kínából beérkező áruk raktározásáért felelnek majd, és innen történik az értékesítés is. Ebbe a csarnokba érkeznek az első gépek, és akár már a következő nyáron elindulhat a gyártás – egyelőre a kis létszámú induló csapattal.