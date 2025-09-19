Szijjártó szingapúri gigaberuházást jelentett be Békéscsabán

Ahogy az már lenni szokott, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken vidékre utazott, és bejelentett egy óriásberuházást. A tárcavezető ezúttal Békéscsabára látogatott el, ahol a magas hűmérsékletű szigetelési megoldások piacvezető specialistája, a szingapúri Vulcan Shield Global nagyvállalat nyithatja meg első európai üzemét. A cég a vállalati bemutatkozójában a honlapján úgy fogalmaz:

Alumínium-oxid szálas termékeink nemcsak a szélsőséges hőmérsékleteket bírják, hanem támogatják a dekarbonizációs erőfeszítéseket is, lehetővé téve a biztonságosabb működést és minimalizálva az ökológiai lábnyomot.

A beruházás összértéke a tárca közleménye szerint 280 milliárd forint, amihez a magyar kormány 49 milliárd forintnyi közpénzt biztosít.

A közlemény szerint a hatalmas ipari beruházástól azt várják, hogy annak nyomán 2500 munkahely jön majd létre a térségben.

Szijjártó a helyszínen elmondott beszédében kiemelte, hogy high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája – mint a közlemény fogalmaz – „ugyanis világszinten is egyedülálló”. Olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

A Vulcan Shield Global által itt Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek az űriparban, az autógyártásban, a repülőgépgyártásban, a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket

– adott hangot reményeinek a miniszter, hozzátéve, hogy szerinte „Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak”.

Szijjártó abban bízik, hogy a beruházás túlmutat önmagán, mivel a cég – elmondása szerint – elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be. A miniszter – szokás szerint – nem győzte hangsúlyozni, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.

Bejelentését a miniszter „gazdaságtörténeti jelentőségűnek” minősítette, mondván, hogy ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban, sőt egész egész Békés vármegyében.

„Nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyet hoznak létre, jó fizetést adnak, megtartják azokat, akik itt vannak, s hazavonzzák azokat, akik ilyen lehetőségek hiányában elmentek” – érvelt Szijjártó a gigaberuházás mellett, amelyre szerinte azért van szükség, hogy Békés „legalábbis a környező térségekkel egyező ütemű fejlődési pályára lépjen”. Kitért rá, hogy a beruházásért folytatott versenyben Európa legalacsonyabb vállalatiadó-terhei és „a legsikeresebb beruházásösztönzési rendszere” is igen fontos tényező volt.