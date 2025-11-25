2026 elején elkezdik toborozni a dolgozókat abba a békéscsabai gyárba, amelyet egy titokzatos szingapúri cég épít

Jövő év elején már vesznek fel dolgozókat a Vulcan Shield Global (VSG) békéscsabai gyárához – mondta a szingapúri székhelyű vállalat igazgatója kedden az MTI-nek a békési vármegyeszékhelyen.

David Kneale a VSG és a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) együttműködési megállapodásának aláírása után úgy nyilatkozott, az év végéig szeretnék lezárni a magyar cég alapítását, amely valószínűleg kft. formájában működik majd – írja az MTI.

Januárban vagy februárban indul el egy munkaerő-toborzási kampány, először egy, a jövőbeli gyár melletti, már meglévő csarnokot fognak bérelni, ide keresnek körülbelül 20 embert, akik elsősorban a Kínából beérkező árut raktározzák, és innen értékesítik. Ide érkeznek majd az első gépek is, és várhatóan a jövő nyáron elindul a gyártás, a tervek szerint még ezzel a kis létszámmal.

Amikor már saját gyárban tudnak termelni, akkor első körben 100-200 emberre lesz szükségük, akiket képzésekre is elküldenek külföldre, illetve Békéscsabára is érkeznek majd Kínából szakemberek betanítani a magyar dolgozókat – ismertette.

David Kneale elmondta, a gyárak tervezését és építését is az állami tulajdonú Inpark végzi. Reményeik szerint az építkezés jövőre elindulhat, és 16-20 hónap alatt fejeződhet be.

A gyors engedélyeztetésben bíznak

A cég diplomásokra és a BSZC-ben frissen végzett fiatalokra is számít munkaerőként, és az igazgató hangsúlyozta: ez hosszú távú projekt a számunkra, és valóban helyi projektként szeretnék kezelni, helyi munkaerőre, a helyi tudásra és helyi beszállítókra, alvállalkozókra támaszkodni.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója az MTI-nek elmondta, a VSG-nek első lépcsőben szükséges munkaerőt a felnőttképzés keretében, a már meglévő képzési környezettel tudják biztosítani. A VSG számára a francia Airbus gyulai letelepedésekor, korábban létrehozott Légi- és Gépipari Képző Központban tudnak főként megfelelő képzéseket nyújtani, de a jövőben – partnerségben a szingapúri székhelyű céggel – fejleszteni is fognak.

Takács Árpád, Békés vármegye főispánja az együttműködési megállapodás aláírása előtt elmondta, a kormányhivatalnál kiemelt beruházásként tekintenek a VSG beruházására, és megjegyezte: reméli, hogy ez jogszabályban is megjelenik majd. Az engedélyeztetési eljárások hét szakhatóságot érintenek, saját, önálló team-et hoznak létre a környezet- és tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízjogi, vízvédelmi, valamint népegészségügyi engedélyeztetésekre, így „egyablakos, hatékonyabb és gyorsabb” lesz az ügyintézés – húzta alá.

Titokzatos cég kínai kapcsolatokkal

A Vulcan Shield Global szeptember közepén jelentette be, hogy nagyszabású ipari fejlesztést indít Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt. A három beruházásból álló projekt értéke elérheti a 700 millió eurót. A gyárban a legmodernebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítják elő az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más stratégiai ágazatok számára.

Az első üzem kerámiaszálas textíliákat gyárt majd, amelyek akár 1600 Celsius-fokos hőmérsékletet is kibírnak. Ezzel párhuzamosan épül egy másik üzem, ahol folyamatos alumínium-oxid szálat állítanak elő, amely extrém körülmények között is megőrzi ellenállóképességét. A harmadik beruházás célja új generációs autóipari anyagok gyártása, amellyel a gyár eléri a tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitást – várhatóan 2033-ra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: a magyar állam 49 milliárd forinttal támogatja a szingapúri Vulcan Shield Global békéscsabai high-tech beruházását, majd néhány héttel később azt is közölte, hogy a VSG a Budapest Honvéd FC főszponzora lett, Szijjártó klubelnökké választásával egyidőben. A szponzori támogatás a következő négy évben „több százmillió forinttal” növeli a klub költségvetését, és Szijjártó egy 4 milliárd forintos ingatlan- és klubfejlesztést is bejelentett.

Ahogy arról hosszabban is írtunk, a Vulcan Shield Globalról kevés információ ismert: a cég 2021-ben alakult, szingapúri székhelyű, 1000–1500 alkalmazottal. A kínai Shanghai Rongrong New Material Technology-val közösen működtet gyártóbázist Kuanghszi tartományban.