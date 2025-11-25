Fordulat a rezsibox ügyében, új eljárásra kötelezték a versenyhivatalt

A Fővárosi Törvényszék újra kötelezte a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), hogy érdemben vizsgálja a lakossági közműszámlák rezsiboxában foglaltak megalapozottságát – tudta meg a Népszava a felperestől, Tóth Bertalantól. Az ügy 2023 közepén kezdődött, amikor az MSZP frakcióvezetője lakossági panaszok alapján kimutatta: a lakossági rezsiszámlákon a rezsicsökkentett és a piaci díjak között a valóságos többszörösére rúgó különbségek szerepelnek.

Míg ugyanis a bruttó piaci árak a 2022-es árrobbanás közel három évvel ezelőtti lecsengése óta a gáznál köbméterenként 200, az áramnál kilowattóránként száz forint körül járnak, az MVM számláin a bruttó száz forintos rezsicsökkentett gáz-, illetve 36 forintos áramdíjakat a 2022 augusztusában elért, gáz esetén 1020, áramnál pedig 268,9 forintos, valaha mért legmagasabb piaci szinthez viszonyították. Így a rezsiboksz a „megtakarítást” a valóságos ötszörösére rúgó gáz- és háromszorosát kitevő áramárakhoz képest mutatta ki.

Tóth Bertalan: a GVH a propagandát védi

Tóth Bertalan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt kérte a GVH versenyfelügyeleti eljárását. A hatóság végül arra jutott: a „rezsibox” tartalmáról lényegében a kormány dönt, így nem tartozik a GVH hatáskörébe. Ezt a GVH Versenytanácsa is jóváhagyta. A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor a két végzést megsemmisítve érdemi vizsgálat lefolytatására kötelezte a GVH-t. Augusztus óta Németh Szilárd rezsibiztos indítványára az 1020-as és 268,9 forintos viszonyszám a jelenleg 767 és 72 forintos „lakossági piaci árakra” csökkent. Ez a gáz esetében még mindig a valós érték több mint háromszorosa.

A GVH törvényt sértett az MVM gáz- és villanyszámláin díszelgő rezsihazugság versenyfelügyeleti eljárásának megszüntetésével – mondta az ügyről Tóth Bertalan. Az ellenzéki képviselő szerint a GVH két éve jogsértő módon védi az Orbán-kormány propagandáját és az MVM tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát. Az MVM havi 7,8 millió megtévesztő, az Orbán-kormány hazug propagandáját erősítő áram- és gázszámlát küldött ki a fogyasztóknak. A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete alapján most a GVH-nak érdemi versenyfelügyeleti eljárást kell lefolytatnia az MVM tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával szemben. Pénteken tüntetés lesz az MVM ellen Budapesten.