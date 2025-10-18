Csapás a németekre: árat emelnek a germán sörfőzdék

Németországban hamarosan árat emelhet a legtöbb nagy sörfőzde – legalábbis erre jutott az italpiacra szakosodott szakmagazin, az Inside.

A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és a dráguló logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra.

Németországban az ízlés változásával csökken a sörfogyasztás, a kereslet eltolódott más szeszesitalok, valamint például az alkoholmentes sörök felé.

A sörfogyasztást befolyásolja a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszesitalt fogyasztanak.

Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban; azt mondta: csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években.

Úgy fogalmazott:

A sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek. A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.

A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás földcsuszamlásszerű, 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek 2-3 százalékához képest.

Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami körülbelül napi 3 millió doboznak felel meg.

Hát így igazolódik be a vargajuditi vízió, miszerint Németország elesett?

És igaza lenne Nagy Ferónak is, aki szerint Berlin egy csöves város?