Nagy Feró: Berlin egy csöves város

Nagy Feró a TV2 reggeli műsorában promózta a Digitális Polgári Köröket, ahol kicsit magyarázni próbálta a néhány héttel ezelőtti nyilatkozatát, mikor arról beszélt, ma is rendszerellenes.

Ezúttal elmagyarázta, hogy nem a jelenlegi rendszerrel van gondja, hanem más rendszerek ellen, és itt fölhozta Németországot példaként.

Én jártam kint Németországban többször is, nem is olyan régen, és ledöbbentem. Az, amit mi tudunk a németekről: a precizitás, tisztaság meg ilyenek, az nincs. Tessék elmenni, megnézni. Berlin egy csöves város. Hihetetlen. Én ez ellen a rendszer ellen vagyok. Nem akarom, hogy itt is olyan legyen, hogy a gyerekemet nem merem kiengedni az óvodába, mert közben a migránsok elkapják. Mert más kultúrából jöttek

– ecsetelte a Blikk szemléje szerint.