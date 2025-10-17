nagy feró
Élet-Stílus

Nagy Feró: Berlin egy csöves város

Szajki Bálint / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 17. 17:26
Szajki Bálint / 24.hu

Nagy Feró a TV2 reggeli műsorában promózta a Digitális Polgári Köröket, ahol kicsit magyarázni próbálta a néhány héttel ezelőtti nyilatkozatát, mikor arról beszélt, ma is rendszerellenes.

Ezúttal elmagyarázta, hogy nem a jelenlegi rendszerrel van gondja, hanem más rendszerek ellen, és itt fölhozta Németországot példaként.

Én jártam kint Németországban többször is, nem is olyan régen, és ledöbbentem. Az, amit mi tudunk a németekről: a precizitás, tisztaság meg ilyenek, az nincs. Tessék elmenni, megnézni. Berlin egy csöves város. Hihetetlen. Én ez ellen a rendszer ellen vagyok. Nem akarom, hogy itt is olyan legyen, hogy a gyerekemet nem merem kiengedni az óvodába, mert közben a migránsok elkapják. Mert más kultúrából jöttek

– ecsetelte a Blikk szemléje szerint.

Kapcsolódó
Nagy Feró: Mindig mondják, hogy rendszerellenes voltam, hát az is vagyok most is!
Szabó Zsófival meg is beszélték, hogyan támadják őket csak azért, mert merik vállalni a véleményüket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bukaresti panelházrobbanás: kinyithatták a hatóságok által lezárt csapot a szivárgó gázvezetéken
A Wizz Air két új városba indít járatot Budapestről
„Nekem ez nem férfi” – Ritának nem tetszett, hogy miután Sanya meghívta egy fagyira, utóbbi elvárta, hogy a pizzázásukat már ő állja
„Beismerték, hogy a posztjaimban bemutatott tervrajzok, fotók és videók valódiak” – Orbán Győző feljelentette Hadházyt
Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik