m30 autópályamiskolc-szikszóstrabaggyalázat
Gazdaság

M30-as autópálya: Lázárék gyalázatot emlegetnek, pedig tudhatják, hogy még mozog a föld

Vajda János / MTI
Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyreállításán Szikszó határában 2025. július 16-án.
admin Vitéz F. Ibolya
2025. 10. 17. 16:24
Vajda János / MTI
Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyreállításán Szikszó határában 2025. július 16-án.
Lázár János államtitkára azt mondja, a Strabag munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt. Folytatódik a gyalázkodás a megrepedt és most már több mint egy éve lezárt M30-as útszakasz kapcsán. A kivitelező Strabag hallgat, de állítólag csak arról van szó, hogy túl nagy a kockázat, a tét pedig, hogy újra megreped az út.

Szégyent és gyalázatot emlegetett Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára a Facebook-ra posztolt videójában, amiben előrevetítette, hogy az osztrák Strabag nem tudja tartani vállalását, az október végi határidőre nem tudja kijavítani az M30-as Szikszó-Miskolc közötti szakaszát. Ez az a szakasz, amelynek beszakadása miatt Lázár János miniszter ultimátumot adott a Strabagnak, és videóban vettük végig a helyszínen, mennyi alapja lehetett a miniszteri kirohanásnak. Lázár odáig ment, hogy az osztrák cégnek nincs helye Magyarországon, ha nem javítja ki a hibát.

Kétségtelen, hogy már négy éve tart az áldatlan állapot a Szikszó felől Miskolc felé vezető autópályán, bár csak tavaly februárban zárták le. Megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út, a lezárás miatt pedig a régi 3-as főútra zúdul a forgalom, ami máig pokollá teszi a környező települések életét. Kétségtelen, hogy a választások előtt nem fest jól, hogy évek alatt nem sikerült megoldani a helyzetet. Végül durva kirohanások után megállapodtak az útszakaszt kivitelező Strabaggal a javításról.

Vajda János / MTI Lázár János építési és közlekedési miniszter az M30-as autópálya helyreállításáról tartott lakossági fórumon Szikszón 2025. február 17-én.

Kerestük a Strabagot, hogy megtudjuk, valóban csúszni fog-e az október végi átadás, s ha igen, miért, a cégnél azonban közölték, hogy továbbra is él a tilalom, az ÉKM-nel kötött szerződésben azt rögzítették, hogy harmadik félnek nem nyilatkozhatnak, így nem adhatnak tájékoztatást az újságíróknak az M30-as projektről. Csak a minisztérium engedélyével kommunikálhatnának a témáról, ám cikkünk írásáig ilyen felmentvényt nem kaptak.

Más forrásból azonban hozzájutottunk néhány adalékhoz.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy” – osztotta ki a volt fideszes alpolgármester a képviselőtársát
Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
„Beismerték, hogy a posztjaimban bemutatott tervrajzok, fotók és videók valódiak” – Orbán Győző feljelentette Hadházyt
Trump elmondta, mikor várható a találkozója Putyinnal Budapesten
Nekünk még álom Amerika, nekik már valóság: kell-e a Zöld-foki Köztársaság és Jordánia a vb-re?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik