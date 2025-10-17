M30-as autópálya: Lázárék gyalázatot emlegetnek, pedig tudhatják, hogy még mozog a föld

Szégyent és gyalázatot emlegetett Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára a Facebook-ra posztolt videójában, amiben előrevetítette, hogy az osztrák Strabag nem tudja tartani vállalását, az október végi határidőre nem tudja kijavítani az M30-as Szikszó-Miskolc közötti szakaszát. Ez az a szakasz, amelynek beszakadása miatt Lázár János miniszter ultimátumot adott a Strabagnak, és videóban vettük végig a helyszínen, mennyi alapja lehetett a miniszteri kirohanásnak. Lázár odáig ment, hogy az osztrák cégnek nincs helye Magyarországon, ha nem javítja ki a hibát.

Kétségtelen, hogy már négy éve tart az áldatlan állapot a Szikszó felől Miskolc felé vezető autópályán, bár csak tavaly februárban zárták le. Megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út, a lezárás miatt pedig a régi 3-as főútra zúdul a forgalom, ami máig pokollá teszi a környező települések életét. Kétségtelen, hogy a választások előtt nem fest jól, hogy évek alatt nem sikerült megoldani a helyzetet. Végül durva kirohanások után megállapodtak az útszakaszt kivitelező Strabaggal a javításról.

Kerestük a Strabagot, hogy megtudjuk, valóban csúszni fog-e az október végi átadás, s ha igen, miért, a cégnél azonban közölték, hogy továbbra is él a tilalom, az ÉKM-nel kötött szerződésben azt rögzítették, hogy harmadik félnek nem nyilatkozhatnak, így nem adhatnak tájékoztatást az újságíróknak az M30-as projektről. Csak a minisztérium engedélyével kommunikálhatnának a témáról, ám cikkünk írásáig ilyen felmentvényt nem kaptak.

Más forrásból azonban hozzájutottunk néhány adalékhoz.