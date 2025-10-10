Baj van, fizetésképtelenné vált a kormányközeli Ganz-MAVAG

A Szabad Európához eljutott egy levél, amelyet a Ganz-MAVAG vezetői írtak üzleti partnereiknek. Ebben közlik, hogy egyelőre nem tudják a cégcsoporthoz tartozó Dunakeszi Járműjavító fennálló tartozásait fizetni. A levél szerint a cég reorganizációs tervét november 5-éig kell elkészíteni, és a lap úgy tudja, hogy a kormányközeli üzletemberek által privatizált társaság rendbetételével Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert bízták meg.

Azt valószínűsítik, hogy tíz milliárdokba kerülhet az államnak, hogy ne dőljön be a magyar vasúti járműgyártás és -karbantartás. Valamint, hogy ehhez lehet, hogy részben vagy egészben, de vissza kell majd államosítani a céget.

A cikkben magát a levelet is ismertetik, amelyből kiolvasható, hogy nemcsak egyszerűen gondok vannak, hanem fizetésképtelenné vált a cég. Arra is kitértek, hogy a Ganz-MAVAG International Kft. (GMVI) 2021-ben még nyereséget termelt, ám azóta veszteséges, sőt 2023-ra a tartozásai meghaladták a teljes vagyonát. A Dunakeszi Járműjavító mérlege pedig tavaly fordult mínuszba.

Mint írják, a GMVI egy olyan cégcsoport központi cége, melynek tagja a levélben emlegetett Dunakeszi Járműjavító Kft. is – ebben 2020-ban egy darabig Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is tulajdonos volt, sőt mint a 24.hu annak idején megírta, alig szállt be a cégbe 2020-ban, máris nyertek egy 32 milliárd forintos megbízást a MÁV-tól járműgyártásra. Dunakeszin végszerelték például az emeletes KISS-motorvonatok középső kocsijait, és jelentős mennyiségű javítási munkát végeznek a MÁV-nak. A társaság 673 embert foglalkoztat.

Ha kíváncsi, milyen kormányközeli potentátok (Habony Árpád, Tombor András, Mol/Hernádi Zsolt) állnak a cég mögött, hogy mi van az egyiptomi gigabiznisszel, hogy dolgozik-e még az üzem, és hogy mennyi pénz kellhet a megmentéséhez, vagy egyéb más részletek érdeklik, kattintson.

Augusztusi hír volt, hogy a Magyar Vagon (Ganz Mavag) cégcsoport két fontos cégét menti ki a kormány a felszámolás alól úgy, hogy stratégiai vállalattá minősítik a cégeket és az állami reorganizációs szervezet próbálhatja megmenteni őket. Akkor 40 milliárd forintra taksálták a megmentést.