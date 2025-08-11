40 milliárdot tol a kormány a cégbe, amelyből a tulajok kivettek 10 milliárdot

A Magyar Vagon cégcsoport két fontos cégét menti ki a kormány a felszámolás alól úgy, hogy stratégiai vállalattá minősítik a cégeket és az állami reorganizációs szervezet próbálhatja megmenteni őket – írja a Telex (G7). Így próbálják elérni, hogy az egyiptomi exportra szánt 1350 vasúti kocsit szállító Ganz Mavag International és az ezek gyártása mellett a MÁV személykocsijait is javító dunakeszi járműjavító életben maradjon.

Mint írják, a korábban Ganz-Mavag, újabban Magyar Vagon néven ismert cégcsoport jelentős állami támogatással sem volt képes eredményesen működni, a NER-közeli vállalattól hiába várták a hazai vasúti járműgyártás reneszánszát. Összesítve a két cég 2022 óta 36 milliárd forintos veszteséget termelt, a bevétel 28 százalékát.

A portál számításai szerint a dunaújvárosi cég egyenesbe állításához közel 40 milliárd forintra lesz szükség, hogy az adósságokat rendezzék. Mindezt úgy, hogy a cégcsoportból a tulajdonosok 2022 óta 10 milliárd forint osztalékot vettek fel.

