Megjelent az ÁSZ-jelentés a tavalyi zárszámadásról

A 2024. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzésekor az Állami Számvevőszék (ÁSZ) arra jutott, hogy a nominális és a GDP-arányos hiány is csökkent az előző évhez képest, de a központi alrendszer hiánya meghaladta a költségvetési törvényben tervezettet, és a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya is kis mértékben az elfogadott cél felett teljesült.

Az Országgyűlés a zárszámadási törvényjavaslatot az ÁSZ-jelentésével együtt tárgyalja. A Windisch László elnök által jegyzett, az Országgyűlésnek benyújtott dokumentum szerint az államadósság-mutató értéke meghaladta az előző évi, valamint a 2024. évre előirányzott értéket, de ez nem volt ellentétes a jogszabályi előírással, oka pedig az volt, hogy

a nominális államadósság nagyobb ütemben növekedett, mint a GDP értéke.

A kormányzati szektor hiánya meghaladta az EU-nak benyújtott középtávú költségvetési-strukturális tervben 2024-re célként megjelölt 4,5%-os értéket. A 2024. évi zárszámadási törvényjavaslatot a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az éves költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben állította össze.

Az ÁSZ a költségvetés végrehajtásakor a központi alrendszerbe tartozó szervezeteknél tárt fel szabályszerűségi hibákat. Azt írták: a 2024. évi zárszámadási törvényjavaslat alapján a bevételek teljesülése nem érte el a tervezett értéket, a kiadások meghaladták az előirányzott összeget, a központi alrendszer hiánya a tervezetthez képest több mint 50%-os volt. A hiányosságokat az ÁSZ jelezte az érintett szervezetek vezetőinek.