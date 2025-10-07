Nem lesz tárgyalás: felfüggesztették a debreceni akkugyár perét

A Debreceni Törvényszék ismét felfüggesztette a CATL-akkumulátorgyár egységes környezethasználati engedélyének perét, alig néhány nappal az október 8-ra kiírt tárgyalási nap előtt. A bíróság arra hivatkozik, hogy a kínai cég – immár harmadik alkalommal – az engedély módosítására adott be kérelmet az alperes kormányhivatalhoz. Mint írják, a CATL mostani kérelme miatt jelentősen változik a gyárnak engedélyt adó kormányhivatali alaphatározat. Azzal is érvelnek, hogy a kérelem kihat a határozat jogszerűségét érintő keresetek elbírálására.

„Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelem egyértelműen érinti a gyár vízfelhasználását; az alkalmazott gyártási technológiát; a hulladékkezelést; a tevékenység területfoglalását, azaz a gyár hatásterületét; a levegőbe történő kibocsátásokat, amelyekkel kapcsolatos jogszerűséget érintő kereseti hivatkozások az alap határozattal szemben benyújtott keresetlevelekben is megjelennek” – idézi a portál a bíróság végzésének indokolását.

A felfüggesztés egyben azt jelenti, hogy a több mint másfél év szünetet követően október 8-ra kiírt tárgyalást nem fogják megtartani.

A bíróságnak korábban már volt a mostanihoz hasonló döntése, 2024 nyarán szintén felfüggesztették a pert az engedély akkoriban történt módosítása miatt.

Ezt még mindig jobbnak tartják, mint a kormányhivatali ajánlást

A debreceni akkumulátorgyár engedélyét az üzem környékén élő magánszemélyek és a Védegylet civil szervezet támadta meg még 2023 tavaszán. A régóta húzódó ügyben legutóbb 2024. március 21-én tartottak tárgyalást.

Az akkumulátorgyár újabb módosítási kérvényének dokumentációjából kiderült, hogy a próbaüzemet várhatóan idén megkezdő gyárat az építési vízhálózatból látják el, amíg nem épül ki a tisztított szennyvizet és felszíni vizet a déli ipari parkba szállító „szürkevíz”-hálózat. Mint a 24 megírta, a 2023 körüli tervekkel ellentétben ez lényegesen kevesebb vízfelhasználással járhat.

Az elsőrendű felperes Moczok Gyulát képviselő ügyvéd, Litresits András a Debrecinernek elmondta, hogy egyetért a bíróság indokolásával. Úgy látja, van benne logika, hogy megvárják az egységes alperesi döntést. Mint mondta,

a felperesek számára szerencsésebb, ha a bíróság továbbra is egyetlen ügyként kezeli az újabb és újabb módosító határozatokat, nem szabdalja szét, ahogy azt az alperes kormányhivatal szorgalmazza.

Az ügyvéd szerint utóbbi esetben minden módosítás után elölről kellene kezdeni a pereskedést, és soha nem lenne vége a folyamatnak.