A CATL módosítást kért környezethasználati engedélyénél

24.hu
2025. 08. 28. 15:50
A debreceni CATL azért kérte környezethasználati engedélyének módosítását, mert ígérete szerint kevesebb vizet és energiát fog felhasználni.

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni üzemében a CATL – írták közleményükben. Ennek érdekében a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz. A vállalat nyilatkozata alapján legújabb technológiai fejlesztéseinek köszönhetően kevesebb vizet és energiát használ majd. Valamint új típusú hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökken a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a nikkel-kobalt-mangán kémiájú akkumulátor cellák mellett pedig lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorok gyártását is tervezik.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, melyet eddig két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosítottak. A kiadott engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme tavaly szeptemberben meg is kezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.

Nem régiben írtunk róla, hogy a jelenleg modulgyártásra berendezkedett raktárépületben korábban dolgozó mérnök biztonsági kockázatokat észlelt, amire a szakszervezet is azt mondta, lehet alapja. A gyár és a kormányhivatal azonban cáfolt.

