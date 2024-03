Ítélethirdetésben reménykedtek a CATL-engedély perében, de váratlan fordulat történt

Csalódásuknak adtak hangot a Debrecen mellett kínai beruházásában 3000 milliárd forintból megvalósuló akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét megtámadó magánszemélyek és civilek képviselői, miután csütörtökön kiderült, hogy a Debreceni Járásbíróságon zajló perben ismét beleláthatatlan messzeségbe került az ítélethozatal.

Az eljárás több mint egy éve kezdődött, amikor még csak a talajmunkák zajlottak a Déli Ipari Parkban a CATL telephelyén. Időközben a beruházás első fázisa, egy hatalmas, közel egy kilométer hosszú szerelőcsarnok már majdnem szerkezetkész állapotba került, ám a bíróságon újra azt vizsgálják, hogy a környezetüket védő civileknek van-e/volt-e egyáltalán joguk a perindításhoz.

Az első beadványt az MSZP mikepércsi illetőségű választókerületi elnöke, Moczok Gyula adta be, majd a bíróság ezzel az üggyel egyesítette a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Vigyázzunk Életet Adó Vizeinkre Egyesület tagjai által beadott kereseteket, legújabban pedig csatlakozott a felperesekhez a Védegylet is.

A civilek ügyvédei, Litresits András és Halász Árpád arra számítottak, hogy a csütörtöki tárgyaláson akár ítéletet is hirdethet a háromtagú bírói tanács, hiszen a legutóbbi, január 25-i tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a beruházónak kiadott egységes környezethasználati engedélyben a megyei kormányhivatal nem írt elő valós kibocsátási határértéket az akkugyártásnál használt, de a környezetre veszélyes, rákkeltő és magzatkárosító hatású oldószerre vonatkozóan.

Az NMP nevű vegyianyag körüli kérdések akkor láthatón megizzasztották a kormányhivatal képviselőit, a csütörtöki tárgyaláson azonban a hivatal emberi meg sem szólaltak, csupán a CATL ügyvédje „támadott vissza” a felperesekre.

Felvetette a felperesek perindítási jogának felülvizsgálatát.

Azt állította, hogy valójában nem a civilek, hanem egyes politikai pártok akarják érvényesíteni az érdekeiket a bíróságon.

Az ügyvéd szerint az MSZP és az LMP finanszírozza a felperesek perköltségeit, amit tilt a törvény.

A veszélyes oldószerről, az NMP-ről azt közölte, annak „használata nem ördögtől való dolog”, hiszen más iparágakban is széles körben elterjedt vegyszerről van szó, ezért „nem a CATL lesz az egyetlen, amely használja.”

A bírói tanács elnöke ezután bejelentette, úgy ítéli meg, valóban szükség van arra, hogy tisztázzák, a felperesek a gyár körüli hatásterületen élnek vagy tevékenykednek-e. Mint mondta, ennek tisztázása a felpereseket terheli, és nekik kell javaslatot tenniük egy olyan szakértőre, aki megvizsgálja, meddig tart a jogszabályok alapján az akkugyár hatásterülete. A CATL olyan – a felperesek által viccnek minősített – dokumentációt adott be a korábbi környezeti hatásvizsgálathoz, amely szerint a hatásterület gyakorlatilag a gyár kerítéséig terjed.

Litresits András a tárgyalás utáni sajtótájékoztatón elmondta, az újabb szakértői vizsgálat minimum fél évvel, de akár egy évvel is elodázhatja per lezárását. Szerinte az is elképzelhető, hogy külföldi szakértőt kell majd kirendelni, mert félő, hogy Magyarországon nem is lesz olyan ember, aki elvállalja ezt az ügyet.

Az ügyvéd a 24.hu-nak azt mondta, furcsa, hogy ismét felvetődött a perindítási jog, hiszen a bíróság tavaly nyáron már vizsgálta ezt a kérdést. A bíróságra akkor hét keresetlevél érkezett – kettő civil szervezetektől, öt pedig magánszemélyektől –, valamennyi ugyanazt az egységes környezethasználati engedélyt támadta. Akkor több keresetet vissza is utasítottak arra hivatkozva, hogy nem élhettek a perindítás jogával.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke szerint felháborító, hogy kétségbe vonják a pártoknak azt a jogát, hogy segítsék a civilek harcát az emberek biztonságáért, azért, hogy az itt élő emberek megvédhessék a levegőjüket, a vizüket, a gyermekeik jövőjét. A politikus, aki szintén részt vett tárgyaláson, elmondta: vegyészmérnökként tudja, hogy a világ számos helyén dolgoznak veszélyes vegyi anyagokkal, de ilyen esetekben be kell tartani az előírásokat.

Magyarországon viszont nem ezt látjuk, hanem azt, hogy a kormány kiszolgálja a külföldi nagytőkét, és nem az emberek jövője, hanem a pénz számít

– mondta a szocialista országgyűlési képviselő.