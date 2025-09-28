Az MNB előzetes adatai alapján 12 172,8 milliárd forintot tartanak a magyarok lekötés nélkül bankszámlán. 2025. március végén több mint 6,9 millió darab elsődleges fizetési célú bankszámla volt hazánkban, vagyis átlagosan egy ilyen számlán 1,75 millió forint parkolt látra szóló kamat mellett, azaz lekötés nélkül. Vajon ideális-e az, hogy ennyi pénzt tartunk lakossági folyószámlán?

A Bankmoitor szakértője, Argyelán József szerint ebből a szempontból két dolgot érdemes mérlegelni.

Váratlan, rendkívüli kiadás bármikor jöhet, elromolhat egy háztartási gép, tönkremehet az autó, beázhat a tető – ezekben a helyzetekben gyorsan kell cselekedni. Éppen ezért mindenképpen jó, ha van olyan pénze a családnak, melyhez könnyedén, gyorsan és kockázatmentesen hozzá tud férni.

A legtöbb bankszámla esetében a látra szóló kamat 0,01 százalék.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmit nem kamatozik a bankszámlán tartott pénzünk. Ugyanakkor az infláció vasfoga kérlelhetetlenül pusztítja annak vásárlóértékét. Augusztusban 4,3 százalék volt az infláció, ez azt jelenti, hogy a lekötés nélkül a számlán tartott pénzből átlagosan ennyivel kevesebb árut lehet vásárolni. Nem kell nagyon messzire visszamenni ahhoz, hogy ennél félelmetesebb számokat lehessen látni: 2023. év elején még 25 százalék körül mozgott az éves drágulás. Akkoriban tehát a lekötés nélkül számlán tartott pénz a vásárlóértékének a negyedét veszítette el.

Ezt a két fenti szempontot szem előtt tartva kell megtalálni az egyensúlyt.

Mennyi pénzt érdemes vésztartalékként félretenni?