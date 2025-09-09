Cseppet sem mérséklődött az infláció augusztusban

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – áll a KSH friss jelentésében. Ugyanekkora volt az átlagos infláció júliusban is.

Ami a részleteket illeti, az élelmiszerek ára akárcsak júliusban, most is 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,7 százalékkal), ezen belül azonban továbbra is vannak kiugró értékek az áraknál:

a tojásé 19,9,

a kávéé 18,5,

a csokoládé, kakaóé 18,3,

az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9),

az édesipari lisztesárué 13,6,

a gyümölcslé, zöldségléé 13,6,

a büféáruké 9,3,

az étolajé 8,8, valamint

az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal emelkedett.

Volt azonban árcsökkenés is, nem is elhanyagolható. A termékcsoporton belül

a margarin ára 29,5,

a liszté 11,6,

a cukoré 10,0,

a párizsi, kolbászé 6,6,

a tejtermékeké 6,2,

a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött.

A KSH szerint a háztartási energiáért 11,0 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5 százalékkal. A szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a konyha- és egyéb bútorok 6,3, a szobabútorok 5,2, az új személygépkocsik 2,0 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszerek, gyógyáruk 4,5 százalékkal drágultak.

2025. júliushoz viszonyítva (vagyis az utóbbi 1 hónapban) a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6 százalékkal, ezen belül a dohányáruk 0,7 százalékkal. A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára nem változott, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni (Hogy miért mutat a statisztika árváltozást, miközben az energiaárak rögzítettek, arról a tájékoztatóban írnak.). A járműüzemanyagok ára 0,8, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött.

Az éves maginfláció 3,9 százalék volt (0,1 százalékponttal csökkent júliushoz képest), a nyugdíjas fogyasztóiár-index pedig változatlanul 4,5 százalékos volt.