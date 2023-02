A korábbinál is nagyobb mértékben, 25,7 százalékkal nőttek az árak januárban

Az idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 25,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatalra (KSH) hivatkozva az MTI. 2022 decemberében a fogyasztói árak ennél kevésbé, átlagosan 24,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3 százalékkal nőttek.

Tizenkét hónap alatt, 2022 januárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 44,0 százalékkal emelkedett, ami kissé alacsonyabb, mint a decemberi érték volt (44,8 százalék). Az élelmiszereken belül leginkább

a kenyér (80,6 százalék),

a tojás (79,4 százalék),

a vaj és vajkrém (76,6 százalék),

a sajt (76,1 százalék),

a tejtermékek (75,8 százalék),

az édesipari lisztesáru (73,8 százalék),

a száraztészta (66,4 százalék),

a margarin (57,9 százalék),

a péksütemények (56,3 százalék),

a baromfihús (48,3 százalék)

és a tej (48,2 százalék) drágult.

A termékcsoporton belül az étolaj ára 6,4, a liszt ára 0,9 százalékkal csökkent.

A háztartási energia egy év alatt 52,4 százalékkal drágult. Ezen belül

a vezetékes gáz ára 88,6,

a tűzifáé 58,6,

a palackos gázé 50,6,

az elektromos energiáé 27,7 százalékkal nőtt.

A tartós fogyasztási cikkekért 13,5, ezen belül az új személygépkocsikért 24,2, a konyha- és egyéb bútorokért, valamint a fűtő- és főzőberendezésekért egyaránt 20,6, a szobabútorokért 19,9 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy éve.

A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 15,5, ezen belül a szeszes italok 25,2 százalékkal drágultak. Az állateledelek ára 49,0, a mosó- és tisztítószereké 33,9, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 29,7, a testápolási cikkeké 29,0 százalékkal lett magasabb.

A járműüzemanyagok 35,9 százalékkal drágultak tavaly januárhoz képest. A szolgáltatások díja 11,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 32,6, az autópályadíj, a gépkocsikölcsönzés, a parkolás 27,1, a sport- és múzeumi belépők 25,2, a járműjavítás és -karbantartás 24,2, a lakásjavítás és -karbantartás 23,1, a belföldi üdülés 22,0 százalékkal került többe.

Egy hónap alatt ennyit nőttek az árak

2022 decemberéhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 2,3 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek 2,4 százalékkal drágultak, ezen belül a tojást (mínusz 0,4 százalék) kivéve minden termékkör ára emelkedett. Az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 5,6, a csokoládé, kakaó 4,7, a kávé 4,3, a margarin 3,7, a párizsi, kolbász 3,5, a péksütemények 2,9, a baromfihús 2,8, a kenyér 2,7 százalékkal kerültek többe. A háztartási energia ára 2,0 százalékkal mérséklődött decemberhez képest, ezen belül a vezetékes gázért 4,7 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A járműüzemanyagok 8,2 százalékkal drágultak. Az edény, konyhafelszerelés 3,6, az állateledelek 2,8, a sportszer és játék 2,4 százalékkal kerültek többe. A szolgáltatások ára átlagosan 2,4 százalékkal nőtt, ezen belül az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás – az autópályadíjak emelésének hatására – 17,3, a tévé-előfizetés 10,0, a postai szolgáltatások 4,9, az egészségügyi szolgáltatás 3,9, a járműjavítás és -karbantartás 3,7, a telefon, internet 3,0 százalékkal drágult az előző hónaphoz viszonyítva.

Mint írtuk, 2022-ben átlagosan 14,5 százalékkal emelkedtek az árak összességében az előző évhez képest. Ezen belül az élelmiszerek (+26 százalék) és a háztartási energia (+21,7 százalék) drágultak a legjobban.

A KSH friss jelentéséből az is kiderül, hogy a maginfláció ismét emelkedett, ami azt jelzi, hogy további áremelkedésekre lehet számítani.

Decemberben még 1,6 százalék volt az egyhavi maginfláció, januárban már 1,8 százalék,

az éves maginfláció pedig 24,8 százalékról 25,4 százalékra emelkedett egy hónap alatt.

A nyugdíjas infláció is emelkedett, tavaly decemberben 26,5 százalékos volt az éves érték, januárban pedig már 27,4 százalékos.

Az elemzőket is meglepte

A januári inflációs adat a várakozásunk (25 százalék) felett alakult – kommentált az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója, Kiss Péter. Előrejelzésük azon alapult, hogy az inflációt hajtó mögöttes tényezők lendülete megtört, és lassan csökkenés kezdődhet a bázishatások miatt is. Az üzemanyagok ársapkájának decemberi kivezetése nagyjából 0,7-0,8 százalékos áthúzódó hatást jelenthetett januárban, ezen túl az árak nem változtak nagyobb mértékben a kutakon. Az áremelkedésben eddig meghatározó élelmiszereknél a kereslet látványos visszaesése tapasztalható (decemberben az élelmiszerboltok értékesítési volumene 11 százalékkal csökkent az előző évhez képest) a lakossági reáljövedelem csökkenése miatt, így enyhülhet az árnyomás. Az iparcikkeknél is érdemi forgalomcsökkenést mért a KSH az év végén, ami tovább folytatódhatott januárban és ez érdemben befolyásolja az árak alakulását a következő hónapokban. Úgy tűnik, ezek a tényezők januárban még nem hatottak érdemben a fogyasztói árakra, de továbbra is azzal számolnak, hogy ezek a hatások idővel érvényesülnek.

Az idén a gazdasági lassulás ellenére az infláció viszonylag magas szinten ragadhat (2023-ban az éves átlag 18,3 százalék körül alakulhat), ráadásul felfelé mutató kockázatokkal (lásd ársapkák eltörlése) is kalkulálhatunk. Emiatt a jegybank legutóbbi ülése után mutatott kifejezetten óvatos hozzáállása is indokolt, így egyelőre csak a negyedik negyedévben várunk csökkenést az alapkamat szintjében (11,5 százalékra) – írta Kiss Péter. A forint erősödése viszont az importált infláció csökkenésén keresztül pozitívan befolyásolhatja ezt a trendet: ha továbbra is erős tud maradni a forint, akkor akár pozitív meglepetések is elképzelhetők – tette hozzá.