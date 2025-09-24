Tovább kísért a Borkai-éra Győrben: feljelentést tettek a Vaskakas-ház visszavásárlása miatt

Hűtlen kezelés és nagy vagyoni hátrány gyanújával feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen Győr ellenzéki polgármestere az úgynevezett Vaskakas-ház eladásával és visszavásárlásával kapcsolatban – írja a Telex.

Pintér Bence az ezzel kapcsolatos szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ikonikus belvárosi épületet 2007-ben adta el a város 192 millió forintért a Borkai Zsolt volt fideszes polgármester szexbotrányába belekeveredett Rákosfalvy Zoltán ügyvéd és társai tulajdonában álló cégnek.

Három évvel ezelőtt a fideszes vezetésű önkormányzat Dézsi Csaba András vezetésével a Győr-Szolon keresztül 700 millióért vásárolta vissza, miközben az épület állapota folyamatosan romlott, és az értékbecslés szerint jóval olcsóbban, nagyjából 300 millió forintért is visszaszerezhető lett volna, és erről az akkori városvezetésnek is tudnia kellett.

Ugyan a visszavásárlás célja hivatalosan a történelmi érték megőrzése volt, de az ellenzék szerint politikai és gazdasági szempontok vezérelték az üzletet. Pintér úgy látja, a döntés „nem csupán rossz szakmai döntés volt, hanem felmerülhet bűncselekmény gyanúja is”, mivel a vételár és a háttércégek ügyletei nem voltak átláthatóak, ezért feljelentést tettek.