Az Auchan is kedvezményt ad a nyugdíjas utalványok beváltásánál

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 09. 11. 16:05
Mohos Márton / 24.hu

Az Aldit és a Lidlt, valamint a Tescót követően az Auchan is bejelentette, hogy kedvezményeket adnak a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltásánál.

Az Auchan közleményében jelezte, amennyiben a nyugdíjasok a vásárlás egy részét vagy egészét utalvánnyal fizetik, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, legfeljebb 3000 forint értékű bizalompontot írnak jóvá a vásárlóknak, ha rendelkeznek Auchan Bizalomkártyával. Ha az utalványokat több vásárlás alkalmával – akár egyenként – váltja be a vásárló, úgy minden alkalommal gyűjthet bizalompontot, amit aztán levásárolhat. Az ajánlat november 30-ig érvényes.

A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését.

(MTI)

