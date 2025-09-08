Nyugdíjasok utalványa: megjött a Tesco válaszcsapása

Már a múlt héten kiderült, hogy az Aldi és a Lidl is bizonyos összeg elköltése után kupont ad a nyugdíjasoknak, ha náluk vásárolják le a élelmiszer-utalványokat. Az Aldi 8000 forint után az 1000 forintos kupont, míg a Lidl 5000 forint után ad 500 forintosat. Most kiderült, hogy a Tesco is belehúzott és náluk két kedvezmény is jár – írja a kiskegyed.hu.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány szeptember 8-tól bármelyik Tesco áruházban 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be. Ezt úgy kell érteni, hogy a felhasznált élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vehet a nyugdíjas olyan termékeket, amelyekre az a rendelet szerint felhasználható.

A Tesco úgy döntött, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén az azonnali kedvezményen felül 2000 forintonként 1 darab, 100 forint értékű értékű kedvezményre jogosító kupont ad, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be. Természetesen a meghatározott időszakban és feltételek szerint.

Amennyiben összevetjük ezeket a kedvezményeket , akkor az jön ki, hogy az összes,30 ezer forint értékű utalványok levásárlásával 3000 forint azonnali árengedményt és 1500 forintnyi, később levásárolható kupont ad a Tesco.

Arra minden üzlet figyelmeztet, hogy az utalványokból kézpénzt nem lehet visszaadni, erre minden nyugdíjas készüljön fel.