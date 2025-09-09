Nem kamu, tényleg van olyan munkakör, hogy szivarklubmenedzser vagy etető traktoros

A vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén az elmúlt egy év során kerestek például középfokú végzettséggel, jó kommunikációs képességgel és angoltudással rendelkező szivarklubmenedzsert, akinek a feladata többek között a szivarokkal kapcsolatos szakmai információk aktív ismerete, a klub rendezettségének biztosítása és a tagok nyilvántartása is. Az álláshirdetés fel is keltette az álláskeresők figyelmét, majdnem négyezren kattintottak rá.

Tolatásvezetőként ugyanakkor elég lehet akár az általános iskolai végzettség is. A munkakör vasúti kocsik zárt pályahálózaton való biztonságos mozgatását takarja, ezen belül a váltóállítást, a kocsik szét- és összekapcsolását és a szerelvények „megfutamodásának” (nem kívánt elmozdulás) megakadályozását is.

Az állásportál szerint a magyar agráriumban is gyakran találkozhatunk speciális pozíciómegnevezésekkel, amelyeknél első pillantásra nehéz lehet elképzelnünk, vajon hogyan is néz ki az adott munkakör. Az elmúlt egy évben is számos ilyen állást hirdettek meg náluk. Ilyen volt például az etető traktoros vagy a mérnöki diplomával betölthető fürtvezető.Míg a süldőnevelési vezető esetében kis gondolkodással megtippelhető, hogy a keresett kolléga feladata a fiatal malacok nevelésének felügyelete, nevelőik irányítása, az említett traktoros dolgozó (etető traktoros) a munkaterületen lévő szarvasmarhák etetését végzi, a fürtvezető pedig a konkrét esetben a Nyugati-főcsatorna területén az öntözéshez, ökológiai és halastavi vízszolgáltatáshoz kapcsolódó folyamatokat irányítja.

Vannak olyan álláshirdetések, amelyekben az eszköz elnevezése, amelyet kezelni, használni kell, kevéssé közismert, ezért különleges a pozíció megnevezése is. A klisémontírozó segéd például nem kommunikációs vagy lektori munkakört jelöl, hanem nyomdai kisegítőt. A klisé szónak ugyanis a köznyelvi formáján felül van egy nyomdaipari jelentése is, méghozzá egy olyan – hagyományosan fémből, de újabban magnéziumból vagy rézből készült – lemezt jelöl, amelybe a nyomtatni kívánt kép vagy szöveg bele van marva és amiről majd az alakzat a dombornyomott felületre kerülhet. Az állás egyébként alapfokú iskolai végzettséggel betölthető.

A portál közleményében kitér arra is, hogy a szokatlannak tűnő elnevezés ellenére ezek a megnevezések szakmai szempontból kifogástalanok, ugyanis a meghirdetett pozíciókat érdemes minél pontosabban és minél könnyebben körülhatárolhatóan elnevezni, ennek pedig eleget tesznek. Meggyőződésük, hogy a jó álláshirdetés egyik legfontosabb kritériuma, hogy a pozíció megnevezése és leírása világos és könnyen érthető legyen a megcélzott jelöltek számára, ugyanis ez az, amivel elsőként találkozik a munkavállaló.