Vsquare: Orbán-közeli oligarchák vagyonukat menekítik a népszerűség-csökkenés közepette

Újabb finom jelei mutatkoznak annak, hogy egyes hatalomközeli szereplők politikai fordulatra számítanak Magyarországon – olvasható a Vsquare.org hírlevelében.

A portál oknyomozó újságírójának Panyi Szabolcsnak több a kormánytól független magyarországi bank vezető pozícióban lévő tisztviselője is megerősítette: számos ismert NER-es oligarcha és az Orbán-rezsim belső körének egyes tagjai elkezdték vagyonuk egy részét a kormányközeli bankoktól más, többnyire külföldi tulajdonban lévő magyarországi bankhoz átvinni.

Ha nálunk számlát nyitnak, gondolhatod, hogy mennyit utaltak már át Svájcba vagy Szingapúrba!

– jegyezte meg egyikük.

Ez a jelenség – amely a banktitok miatt a nyilvánosság számára nagyrészt láthatatlan – nem most kezdődött. Időben egybeesik a kormány népszerűségének csökkenésével és azon független közvélemény-kutatások megjelenésével, amelyek szerint Orbán rendszere jelen állás szerint akár meg is bukhat a 2026 áprilisi választáson. Májusban a Telex is írt a jelenségről az átláthatósági törvény belengetése nyomán.

A Panyi Szabolcs által megkérdezett bankárok elmondása szerint az általuk banktitok miatt meg nem nevezett oligarchák és más Orbán-közeli üzletemberek ezzel a lépéssel valószínűleg a vagyonukat azért próbálják biztonságba helyezni, hogy elkerüljék, hogy egy jövőbeli demokratikus kormány esetleg elkobozza azokat. De nem csak az üzleti elit mozgolódik:

Azt látjuk, hogy bizonyos privatizált, Orbán-hű vezetés alatt álló magyar egyetemek is összehangoltan próbálják máshová átvinni a vagyonukat

– mondta egy másik forrás.

Az egyik fő kormányközeli bank, az MBH Bank – amelynek társtulajdonosa Mészáros Lőrinc, valamint a magyar államnak is benne van tulajdonrésze – a Vsquare megkeresésére reagálva azt közölte, hogy ők az ilyen „pletykákat” rosszindulatúnak vagy politikai indíttatásúnak tartják. Válaszában a bank erős pénzügyi helyzetére hivatkozott, kiemelve, hogy az MBH Bank betétállománya, illetve a privát- és prémiumbanki kezelt vagyona is nőtt az előző évhez képest.