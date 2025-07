Fix 3 százalékos kamatozású hitelprogramot indít a kormány szeptembertől az első lakás megvásárlásához – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán. Az Otthon Start névre keresztelt új hitelt elsősorban fiataloknak szánják, de korhatár és gyerekvállalási, házasodási kötelezettség nélkül lehet majd igénybe venni, amennyiben az igénylőnek még soha nem volt 50 százalékot elérő ingatlantulajdona. Legalább kétéves magyar tb-jogviszony viszont kell majd az igényléshez.

Az államilag támogatott hitelből maximum 50 millió forintnyit lehet majd felvenni 25 év törlesztési idővel, 10 százalék önrésszel – lakásépítésre és vásárlásra. A csütörtöki Kormányinfón az is kiderült, hogy lesz két árkorlát:

az ingatlan nem lehet drágább 100 millió forintnál,

a négyzetméterára pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál.

Elhangzott továbbá, hogy más hitel, például csok mellé is fel lehet majd venni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is ismertette, hogy meghatározott összegű hiteleknél mennyit spórolhatnak az ügyfelek – 25 éves futamidő alatt – a mostani piaci hitelekhez viszonyítva. Mint a táblázatból látszik, a kormány számításai szerint a törlesztőrészlet mintegy 60 százalékát.

A BiztosDöntés.hu számításai szerint is 237 ezer forint lehet az 50 millió forintos hitel 3 százalékos kamatú havi törlesztője 25 éves futamidőnél, ami azt jelenti, hogy a tőkén felül 21,1 millió forintot kell a teljes futamidő alatt visszafizetni a banknak. Hitelkalkulátoruk alapján egy 50 millió forintos piaci lakáshitelnek fix kamattal jelenleg 330–386 ezer forint között volna a havi törlesztője (ez kicsit kevesebb mint amennyivel a kormány számolt), ez a teljes visszafizetésben 28–44,7 millió forint többlet költséget jelenthet 25 éves futamidő alatt.

A portál szakértője, Gergely Péter lapunknak elmondta: a 1,5 millió forintos maximális négyzetméterárat jól lőtték be, mert tudomása szerint a piac nagyjából ezen a szinten mozog – a használt lakások ennél még jellemzően olcsóbbak is, igaz, az újak viszont drágábbak. A maximum 100 milliós ingatlanvételár első hallásra talán extrémnek tűnhet, ám amikor egy átlagos panel Pesten már 55 millió forintba kerül, Budán pedig 65 millióba, akkor nem is számít olyan soknak.

