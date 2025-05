Csapdahelyzetbe kerülhetnek a nyugdíjkorhatár elérésével a megváltozott munkaképességűek

Több megváltozott munkaképességű személy is szembesülhetett azzal a problémával, hogy ha kérik a nyugdíjukat, előfordulhat, hogy az kevesebb lesz, mint a rokkant ellátásuk. Ráadásul munkáltatójuk is eleshet a foglalkoztatásuk miatti bérköltség-támogatástól, ami miatt munkájukat is elveszíthetik. Mik a szabályok, és mikor van jelentősége a 65 éves kor elérésének? Farkas András nyugdíjszakértőt kérdeztük, aki szerint a probléma egyik felét könnyű lenne orvosolniuk a döntéshozóknak.

A megváltozott munkaképességűek munkáltatói kétféle támogatást vehetnek igénybe – az egyik a szociális hozzájárulási adóból (szochó) a munkáltatót megillető adókedvezmény, a másik az akkreditált munkáltatót megillető bérköltség-támogatás. A szochó-kedvezmény nem kötődik a dolgozó életkorához, így ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárt, de nem kéri a nyugdíja megállapítását vagy arról lemond (vagyis élete végéig a rokkantsági ellátását folyósítják neki), akkor ennek alapján a munkáltatóját változatlanul megilleti a szocho-részkedvezmény.

A bérköltség-támogatást viszont nem kaphatja meg az akkreditált munkáltató, ha a dolgozó betöltötte a 65. életévét. Olvasónknak ez utóbbiból adódott problémája. Bár betöltötte a nyugdíjkorhatárt, nem kérte a nyugdíjazását, mert kevesebb lett volna a nyugdíja, mint a rokkantsági ellátása. Idáig egy olyan akkredtitált cégnél kapott munkát, amely jogosult a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása után bérköltség-támogatásra. A gond az, hogy mivel már elmúlt 65 éves, a cége nem kaphatja meg ezt a támogatást, így nem akarják tovább foglalkoztatni. Szerinte ez rendszerszintű probléma, amely több ezer rokkantsági ellátásban részesülő, de nem öregségi nyugdíjas magyart érint. Farkas András nyugdíjszakértőt kértük meg, avasson be a részletekbe, mi a helyzet a rokkant ellátásban részesülő 65 év felettiek nyugdíjazásával, foglalkoztatásával, és milyen problémák lehetnek. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

