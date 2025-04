Elkezdték a rábapordányi állattartó telep felszámolását

Megkezdődött a rábapordányi telep állatainak felszámolása, miután ott is kimutatták a száj- és körömfájás betegség vírusát.

Nagy István pénteken a Facebookra feltöltött videójában elmondta: a telepen 875 szarvasmarhát kell felszámolniuk, azonban mivel a létesítménynek szerves része egy sertéstelep is, megelőzésképpen az ottani állatokat is le kell ölni.

Az agrárminiszter hozzátette, hogy az állatokat a Peresztegen található állami ATEV telephelyén földelik el, mert a hatóságok szerint ez a legalkalmasabb hely. A lakosság biztonságának érdekében a helyszínen felállítanak monitoring kutakat és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül – mondta a tárcavezető. A településen nem örülnek a fejleményekben, a helyiek egész éjjel tüntettek.

A Rábapordányi telepre néhány héttel ezelőtt beköltöztek a dolgozók, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzésveszélyt, folyamatosan fertőtlenítették a telep belterületét és az utakat, valamint hangágyúval riasztották el a madarakat, hogy még véletlenül se vigyék be a vírust, ám ez sem volt elegendő.

Szintén friss hír, hogy a korlátozás alá eső területeken – Győr-Moson-Sopron vármegye teljes területe, Komárom-Esztergom vármegyében a Komáromi, Tatai és Esztergomi járás – tartott egészséges vágósertés állományokat az állam fogja felvásárolni, az is kiderült, hogy mennyiért.