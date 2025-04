„Mindent megtettünk, amit csak lehetett a védekezés során” – beköltöztek az állattartók arra a telepre, ahol most megjelent a száj- és körömfájás

Hangágyúval riasztják el a madarakat a rábapordányi tehenészeti telep környékéről, hogy még véletlenül se vigyék be a rettegett vírust – írta még március végén a Kisalföld arról a telepről, ahol csütörtökön kimutatták a száj- és körömfájás vírusát.

A telep dolgozói nem jöttek ki és nem is mehetett be hozzájuk senki, így igyekeztek a minimálisra csökkenteni a fertőzésveszélyt és megakadályozni a száj- és körömfájás terjedését. Most már tudjuk, sikertelenül. Pedig a rábapordányi agrárvállalkozás gázzal működő hangágyúkat is beszerzett, hogy a madarakat is elriasszák az állatállomány közeléből.

Mindent megtettünk, amit csak lehetett a védekezés során, ezt már fokozni nem tudjuk

– mondta még márciusban a Kisalföldnek Bóna Szabolcs, a társaság igazgatója, a Tisza Párt agrárpolitikai szakértője, aki nemrég a Partizánnak is nyilatkozott. Az április 13-ai riportban többek között azt mondta, ha nem sikerül megfékezni a vírus terjedését, és újabb telepen jelenik meg, az armageddon lenne.

Ha még egy telepen megjelenik a vírus, akkor azt gondolom, elveszett Magyarországon az állattartás

– fogalmazott akkor, amikor az általa vezetett telepen még nem volt jelen a száj – és körömfájás vírusa.