A gazdasági környezetet és pénzpiacokat övező kihívások ellenére stabilan magas eredménnyel zárta az MBH Jelzálogbank Nyrt. a 2024-es évet – derült ki a bank auditált pénzügyi jelentésén alapuló közleményéből. A hitelintézet

csaknem 7,2 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el,

mérlegfőösszege pedig meghaladta a 892 milliárd forintot,

a 2023-as évhez hasonlóan tavaly is fenn tudta tartani a kimagasló, 6,6 milliárd forintos nettó üzleti eredményét, miután a 2022-hez viszonyítva több mint háromszorosára növelte azt.

A hitelintézet forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 364,9 milliárd forint volt 2024 végén, és a bank továbbra is a második legjelentősebb szereplő ebben a piaci szegmensben. 2024-ban nyolc nyilvános, ebből két zöld jelzáloglevél-aukciót tartott, ezek keretében összesen 59,6 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket.

Az MBH Jelzálogbank az MBH Csoport tagja.

Mint a napokban írtuk, a magyar állam – amely az MBH Bank tulajdonrészének 20 százalékát birtokolja a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül – kiszállna az MBH Bankból. Az állam már decemberben is adott el az MBH-ban lévő tulajdonrészéből, valamennyivel több, mint 8 százalékot, magának az elsősorban Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH-nak, és ekkortájt felvetette azt is, hogy eladná a maradék részesedését is.