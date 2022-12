Rezsicsökkentés másképp: egyetlen uszodát sem kellene bezárni többé a brutális energiaszámlák miatt

Van, ahol már majdnem tíz éve működik a korszerűsített, megújulókra épülő energetikai szolgáltatási rendszer, amely az energiaárak elszabadulása előtt is hozott némi (10-20 százalékos) költségmegtakarítást. Ezekkel a rendszerekkel általában körülbelül 70-90 százalékos (van olyan speciális eset, hogy 97 százalékos) primer energiamegtakarítás érhető el, ami a jelenlegi helyzetben 20-50 százalékos költségmegtakarítást jelenthet.

Induló költség nincs a szerződő félnél, azaz az energetikai beruházás költségeit a szolgáltató vállalja magára (részben saját erőből, nagyobb részt hitelből), cserébe az elkészült rendszer a tulajdonába kerül 15 évre – avat be minket a részletekbe Donázy István, az energetikai korszerűsítési szolgáltatást nyújtó, idén alakult Gronn Planet Zrt. vezérigazgatója. Az általuk korábban más cégekkel elvégzett beruházások között vannak néhány tízmilliósak, de elmondása szerint volt már kétmilliárdos projektjük is – az összeg attól függ, mekkora az energiafelhasználás, és mit kell kiváltani, mire. Jellemzően a gyenge hatásfokú gázfűtést váltják le sokkal hatékonyabb hőszivattyús vagy geotermikus fűtésre, napelemmel kombinálva, és 15 évre szerződésben vállalják az új rendszer üzemeltetését, ezzel kiszámíthatóvá és a korábbinál olcsóbbá téve a rezsiköltségeket.

Donázy szerint mint szolgáltatónak kifejezetten érdekük, hogy olyan rendszert hozzanak létre, amely garantálja az energia- és költségmegtakarítást, hiszen vállalják, hogy egy bizonyos energiamennyiség felett nem számláznak a megrendelőnek. Például egy iskolánál azt mondták, a korábbi 2,2 millió kWh földgáz helyett maximum 230 ezer kWh lesz az áramfogyasztás, vagyis ennél többet nem számláznak a megrendelőnek. Ipari üzemek, iskolák, egészségügyi, szociális intézmények szerződtek már velük, többnyire fűtéskorszerűsítésre, geotermikus vagy hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésére, napelemmel kiegészítve, de van igény például a közvilágítási megtakarításokra is.

Elmondása szerint nekik akkor éri meg foglalkozni egy projekttel, ha garantálni tudják, hogy a megrendelő a korábbi energiaköltségénél jelentősen kevesebbet fog fizetni. A szerződés alapján havi rendelkezésre állási díjat szednek (ami tulajdonképpen a beruházás költsége csepegtetve, de benne van az üzemeltetés, a karbantartás, az esetleges javítás költsége is), valamint tényleges energiadíjat, ami 15 évre előre jelent kiszámítható költséget (inflációkövetéssel) a megrendelőnek.

Donázy szerint a megrendelőnek azt az összeget kell jól belőnie, amihez képest meg akar takarítani, mert így szoríthatja be a szolgáltatót, hogy a későbbiekben ne kelljen irreálisan sokat fizetnie. Mivel hosszú távú megállapodásról van szó, a szolgáltatónak az az érdeke, hogy olyan energetikai rendszert csináljon, amivel nem lesz gond, és amely hozza azt a megtakarítást, amit vállalt. Valamint hogy a megrendelő garantáltan fizetni tudjon a 15 év alatt. Ezért is szerződnek közintézményekkel, közszolgáltatást végző cégekkel, hogy biztosítva lássák a befektetésüket.

Tisztán üzleti döntés

A Hit Gyülekezete debreceni központjánál a rendezvénycsarnok és az oktatási egység fűtését is Donázyék cége optimalizálta, nyolc évvel ezelőtt – tudtuk meg Móricz Péter presbitertől. Mivel az istentiszteletek vasárnap vannak, az oktatás pedig hétköznap zajlik, külön épületekben, nekik az is fontos volt, hogy ilyen eltérő kihasználtsággal a lehető legkevesebbe kerüljön a fűtés, illetve nyáron a hűtés. A szolgáltató hőszivattyúval oldotta meg a feladatot, 27 szondát fúrtak le, és igazodva az intézmények kihasználtságához, biztosítják azóta is a fűtést és hűtést. Akkoriban még minimális kezdőköltséget is kértek a megrendelőtől, és tíz évre kötöttek szerződést.

A presbiter elmondása szerint több olyan céget is talált, melyek hasonló konstrukcióban vállalták volna az energetikai rendszer kiépítését, talán még olcsóbban is. Üzleti döntés volt, hogy mégis Donázyék mellett tették le a voksot azért, mert ők tíz évre vállalták az üzemeltetést, garanciával, szerződésben deklarált energiamegtakarítással. Szerinte mi sem bizonyítja jobban, hogy jól döntöttek, mint hogy a rendszer megépülése óta nem kellett találkoznia a szolgáltatóval. Ha letelik a tíz év, ismét üzleti döntés lesz részükről, hogy további öt évre is szerződnek-e.