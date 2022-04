40 millió forint körül keresnek Mészáros Lőrinc Opusánál a legfőbb vezetők

Tavaly még nem kellett hivatalosan publikálni, mennyit keres egy-egy vállalat legfelsőbb vezetése, egy 2019. júliusi törvény szerint azonban a BÉT-en jegyzett cégeknek most már kötelezően be kell számolni erről is, tételesen, név szerint. A Forbes most azt szúrta ki, mennyit keresnek a vezetők a dollármilliárdos Mészáros Lőrinc Opus Global Nyrt.-jénél, illetve az egyik leggazdagabb magyar, Jászai Gellért 4iG-jénél.

Nem jár rossz fizetés az Opusnál a vezető tisztségviselőknek, azonban a nagyokhoz (Telekom, Richter, Mol) nem ér fel egyikük javadalmazása sem – állapították meg.

Az Opusnál Dzsubák Attila Zsolt vezérigazgató 42 439 992 forintot, Ódorné Angyal Zsuzsanna operatív vezérigazgató-helyettes 41 069 992 forintot, Dr. Csapó András stratégiai vezérigazgató-helyettes 20 819 996 forintot keres. Megemlítették még, hogy Mészáros Lőrinc lánya, Mészáros Beatrix az év elején adta fel elnöki székét, amit 2017 óta töltött be, és tavaly 35 millió forintot kapott posztjáért. Feltételezik, hogy a Bankholdingban megnövekedett feladatai miatt távozó Beatrix a készülő szuperbankban ennél azóta bizonyára többet keres.

A 34 milliárdos vagyonnal rendelkező 49. leggazdagabb magyar, Jászai Gellért két tisztségért összesen 41 207 208 forint javadalmazást kapott a tavalyi üzleti évben vállalatában, a 4iG-ben. Az ő fizetését hatan is megelőzik a cégénél. Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag és holdingstratégiáért felelős vezérigazgató-helyettes 101 693 676 forintot, Fekete Péter Krisztián igazgatósági tag és akvizícióért felelős igazgató-helyettes 72 620 208 forintot, Farkas Péter műszaki vezérigazgató-helyettes 46 740 208 forintot, Blénessy László igazgatósági tag 45 830 208 forintot, Thurzó Csaba Ferenc operatív és gazdasági vezérigazgató-helyettes 44 940 207 forintot és Radó Gábor kereskedelmi vezérigazgató-helyettes pedig 43 715 208 forintot keres.