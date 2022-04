380 milliós fizetést vihetett haza tavaly Hernádi Zsolt, Mol-vezér

Arról ír a Forbes, hogy a Budapesti Értéktőzsdén tette közzé javadalmazási jelentését a Mol, a Waberer’s és a Rába Nyrt. is. „Tavaly még nem kellett hivatalosan publikálni, mennyit keres a vállalatvezetés, egy 2019. júliusi törvény szerint azonban a BÉT-en jegyzett vállalatoknak kötelezően most már be kell számolni erről is – tételesen, név szerint.”

Ez alapján látszanak a 2021-es fizetések, íme:

a Mol elnök-vezérigazgatója 380 millió 811 ezer 428 forintot, Világi Oszkár csoportszintű vezérigazgató-helyettes 325 millió 416 ezer 290 forintot keresett.

A Molnál a részvény alapú juttatásoknak köszönhetően a külsős tagok is kiemelkedően jól járnak: Csányi Sándor 78,5 milliót, Anthony Radev majdnem 60 millió forintot kapott.

A Waberernél Barna Zsolt, aki tavaly szeptember elejétől vezérigazgató, az elmúlt öt évre kapott 73 millió forintos juttatással összesen 175,6 millió forintot keresett tavaly, míg kinevezése előtt, operatív vezetőként 2020-ban 51 millió forintot kapott.

A Rába Nyrt. 2021 májusában távozó vezérigazgatója Pintér István 26 milliós alapbér és 8,3 milliós önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mellett 79,2 milliós felmentési időre járó távolléti díjat, valamint 51 millió forint végkielégítést kapott.