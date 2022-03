Bár az MNB szerint nem lehetséges, a bankszünnapon is kifizettek olvasónk sberbankos számlájáról

Olvasónk mindig is az osztrák bankokat részesítette előnyben, ezért választotta jó pár évvel ezelőtt a Volksbankot. Aztán mivel 2012-ben az orosz Sberbank lett az új tulajdonos, ő is Sberbank-ügyfél lett. Egészen eddig jól megvoltak, most viszont nagyon kellemetlenül érinti, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kétnapos bankszünetet rendelt el a pénzintézetnél.

Az MNB azt közölte, hogy a korlátozást a Sberbank kérésére hozták. A jegybank tájékoztatása szerint február 28-án és március 1-jén az ügyfeleknek csak a bankkártyás tranzakciókat tették lehetővé, a számlaműveleteket (utalást) nem, számlájukra azonban érkezhet pénz. Olvasónk életét eléggé megnehezítette a bankszünet, ami úgy tűnik, nem is volt teljes, hiszen egy milliós kifizetés teljesült a számlájáról.

Eladósorban a magyar Sberbank A magyarországi Sberbank éppen egy eladás kellős közepén van hónapok óta – emlékeztetett a Népszava. A lap kitért arra is, hogy a londoni értéktőzsdén 65 százalékot zuhantak hétfő délelőtt az orosz állami Sberbank részvényei arra a hírre, hogy a bankot leválasztják a nemzetközi fizetési rendszerről, a SWIFT-ről. Ezt megelőzően még vasárnap figyelmeztetést adott ki az Európia Központi Bank, hogy az Ausztriában bejegyzett Sberbank Europe AG-nál komoly fizetőképességi problémák alakultak ki, a hitelintézet a közeljövőben várhatóan nem tudja teljesíteni tartozásait vagy egyéb kötelezettségeit azok esedékességekor, így (valószínű) fizetésképtelenségi helyzet alakul ki. Az osztrák leánybankból irányítják a bankcsoport kelet-közép európai tevékenységét, a többi között a bécsi leány tulajdonolja a Sberbank Magyarország Zrt.-t is. A lap szerint az európai figyelmeztetés miatt rendelt el az MNB két napra banki szünnapot a magyar pénzintézetben.

Nem tudott utalni, de tőle kifizettek pénzt

Magánemberként és vállalkozóként is a Sberbanknál vezeti a számláját olvasónk, emiatt két napra szinte ellehetetlenült az élete. Mivel nem tud utalni, nem tudja teljesíteni határidős kötelezettségeit, így nem tudja elutalni aktuális számláit, törlesztéseit, nem tud utalni céges hitelkeretéből, nem tudja elutalni a kedden aktuális fizetéseket a dolgozóinak, nem tudja elküldeni gyerekei tandíját sem.

És eközben azt tapasztalta, hogy a KAVOSZ leemelte számlájáról a Széchenyi hitele aktuális törlesztőrészletét, miközben ő utalás híján nem tudja használni a felvett hitelét.

Érdeklődött a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a NAV-os letiltásokat is leemelik, ahogy szokták. Vagyis – fogalmazott – miközben ő nem tudja használni a pénzét, arra nincs korlátozás, hogy az állam bankszünnapon leemelje tőle, ami aktuálisan neki jár.

Megkerestük ezzel kapcsolatban a KAVOSZ-t és a NAV-ot, tőlük még várjuk a választ. Az MNB-től viszont azt a választ kaptuk, hogy a bankszünet teljes volt, fizikailag nem volt lehetséges, hogy akár az állam, akár a KAVOSZ, akár a NAV leemeljen pénzt az ügyfelek Sberbanknál lévő számláiról. Olvasónk azonban elküldte az SMS-üzenetet, amin az látszik, hogy február 28-i dátummal történt sberbankos kifizetés, egymillió forint feletti összegben, a közlemény pedig: tőke-visszafizetés.

Bankszünet után limit

Az MNB-től kapott tájékoztatás szerint a bankszünet szerdától biztosan nem él, azaz március 2-ától már tudnak utalni az ügyfelek. Viszont 30 napra (március 31-ig) hétmilliós kifizetési korlátot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a 30 nap alatt legfeljebb hétmillió forintot lehet összesen az egyes számlákról kifizetni, elutalni, átvezetni más számlákra, és így tovább, tehát a kifizetés módjától független a bevezetett korlát, továbbá független attól is, hogy magánszemélyről, civil szervezetről, alapítványról, önkormányzatról vagy vállalkozásról van-e szó. A magánszemélyek számláin, betétjein lévő átlagos összeget meghaladja ez a 7 millió forint – tudtuk meg az MNB-től. Persze ettől még adódhat kellemetlen helyzet, például ha valaki éppen lakásvásárlásban van, és a korlátozás miatt veszíti el a foglalóját. A mikrovállalkozásoknál elvileg elég lehet ekkora összeg egy havi ügymenethez, egy nagyobb vállalkozásnál, cégnél azonban nem feltétlenül.

A magyarországi (és a többi európai) Sberbank továbbra sincs korlátozva a SWIFT-rendszerben, holnaptól tudnak tranzaktálni a 7 milliós korlátozás figyelembe vételével. Csak az oroszországi anyabank nem tudja használni a SWIFT fizetési rendszert – erősítette meg az MNB.

Február 28-tól a jegybank felügyeleti biztost is kiküldött a hitelintézethez. A helyzet nincs hatással a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira, amelyek stabilan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket. A jegybanki intézkedésre annak érdekében került sor, hogy a magyarországi Sberbank – az orosz-ukrán válság nyomán az anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, az orosz Sberbanktól érkező negatív hatások ellenére – az elkövetkező időszakban is meg tudjon felelni a likviditásra- és tőkehelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, indokolt a jegybank.