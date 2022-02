Mutatjuk, mit tehetnek, akik nem kapták még meg az szja-visszatérítést

Bár Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő reggel 8.30-as Facebook-bejelentése szerint addigra már majdnem minden családosnak meg kellett kapnia az adó-visszatérítését, ám mint írtuk, dél körül számosan voltak, akik azt mondták, még nem jutottak hozzá a pénzhez. A Pénzcentrum.hu összeszedte, mit tehet, aki ebben a cipőben jár.

Akinél a NAV nem ismerhette az utaláshoz szükséges adatokat, és az illető nem töltötte ki a VISSZADO-nyilatkozatot sem, az az szja-bevallásban is érvényesítheti az adó-visszatérítést.

Ha valaki dolgozott és adózott is 2021-ben, kitöltötte a VISSZADO-nyilatkozatot, ennek ellenére a február 14-i nap végéig nem jött meg az szja-visszatérítése, annak érdemes megkeresnie a NAV-ot, például a 1819-es infóvonalon (nem kell semmi mást beírni a telefonba, csak a 1819-et tárcsázni). Vagy a Kormányablakban is lehet érdeklődni a lehetséges problémáról.

Lapunk kapott olyan jelzést, hogy hétfő délelőtt még nem volt a szülő számláján a pénz, kora délutánra azonban megérkezett az szja-visszatérítés, ugyanakkor olyanok is vannak, akik még mindig várják.

Azt is írja a portál, hogy ha levél érkezett a miniszterelnöktől, akkor feltehetően a pénznek is meg kell érkeznie február 14-én, nap végéig. Megjegyzik, a postai értesítések általános tájékoztatást tartalmaznak, konkrét számadatokat a visszatérítés összegéről nem. Hozzátették még, az szja-visszatérítés előlegének kiutalása nem függ a tájékoztató levél kézhezvételétől vagy annak időpontjától.

Végigvették továbbá azt is, ki kaphat adó-visszatérítést, és hogyan.

Akik most nem kapnak semmit

Angyal József adószakértő a 24.hu megkeresésére azt írta, becslése szerint az 1,9 millió jogosultból csak körülbelül 1,3 millióan kapnak most szja-visszatérítést. Ennek oka, hogy a Pénzügyminisztérium a korábbi években is azt nyilatkozta, hogy 500 ezer magánszemély egyáltalán nem fizet szja-t, mert a családi és egyéb adóalapkedvezmények lenullázzák az adóalapját. Ez az 500 ezer ember most hiába várja az szja-visszatérítést. De ugyanígy nem kapják most meg a jogosultak közül a nem katás egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők sem – ők az adóbevallásukban érvényesíthetik majd a visszatérítést.

Úgy tudja, sokan vannak, akik kitöltötték ugyan a VISSZADO-nyomtatványt, elméletileg jogosultak is lehetnének, de a családi adóalap-kedvezmény igénybevétele miatt nem vontak tőlük szja-t. Ők sem kapnak most semmit.

A szakértő hozzátette, majd a bevallásban is lehet még érvényesíteni az szja-visszatérítést. Ez viszont csak a magánszemélyek aktív közreműködésével, a családi kedvezmény házaspárok, élettársak közötti átcsoportosításával történhet meg – ehhez tippeket is adott korábban lapunknak.