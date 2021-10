Mészáros Lőrincék nem teszik kötelezővé az oltást

Számos céget megkerestünk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki, a Kormányinfón tett bejelentésével kapcsolatban, mely szerint a munkáltatók oltásra kötelezhetik dolgozóikat. Az biztos, hogy az állam mint munkaadó így tesz majd, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet az oltás előírásáról. Erről itt olvashat bővebben:

A telex.hu-nak a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó Mészáros Csoport a közölte:

nem teszi kötelezővé az oltást.

Hozzátették: „a csaknem huszonötezer munkavállalót foglalkoztató Mészáros Csoport egyelőre nem tervezi, hogy kötelezővé teszi dolgozói számára a koronavírus elleni védőoltást. A cégcsoporthoz tartozó vállalatok – ahogy eddig is – bíznak munkavállalóik felelősségteljes döntésében, hiszen a járvány megfékezése közös érdekünk. Ugyanakkor, az előző három hullámhoz hasonlóan a cégcsoport most is minden óvintézkedést megtesz dolgozói és partnerei érdekében”– írták.