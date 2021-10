Joe Biden és a Fitch is kongatja a vészharangot az X-nap miatt

Az Egyesült Államok történetében először fordulhat elő, hogy két hét múlva nem tudja rendezni adósságát.

Joe Biden közölte: nem tudja garantálni, hogy az Egyesült Államok október 18-a után is fedezni tudja adósságait. Az MTI tudósítása szerint amerikai elnök a Fehér Házban arról beszélt, hogy az ország történetében most először akár ez is előfordulhat, ha szenátus republikánus frakciójának vezetője, Mitch McConnell továbbra is akadályozza a jelenleg 28 400 milliárd dolláros adósságplafon megemelését.

A szörnyű következmények miatt nem akarom elfogadni, hogy ez legyen a vége, de hogy szavatolhatom-e? Ha tudnám, megtenném. De nem tudom

– fogalmazott az amerikai elnök, aki csütörtökön aláírta a törvényt, amely december 3-áig biztosítja a kormányzat finanszírozását, de az adósságplafon emelése nélkül. Azt a republikánusok elutasítják, noha az Egyesült Államok októberben fizetésképtelenné válhat óriási államadóssága miatt. Joe Biden üzent nekik.

Álljanak félre az útból. Nem akarnak segíteni az ország megmentésében. Álljanak félre az útból, hogy ne okozzanak nagyobb kárt.

Az amerikai pénzügyminiszter a kongresszusi vezetőknek küldött átiratában október 18-ra becsülte annak időpontját – közkeletű nevén az X-napot –, amikor kimerülnének a kormány lehetőségei a törlesztési kötelezettségek teljesítésére. Janet Yellen arra figyelmeztette a törvényhozókat, ha addig nem emelik fel az adósságkorlát szintjét,

akkor az Egyesült Államok (…) valószínűleg pénzügyi válsággal és gazdasági recesszióval fog szembesülni.

A demokraták szerint a republikánusok veszélyes politikai játékot játszanak az amerikai gazdasággal, de Mitch McConnell Bidennek írt hétfői levelében úgy fogalmazott:

A republikánusok álláspontja egyszerű. Nincsenek követeléseink. Két és fél hónapja figyelmeztettük Önöket arra: tekintve, hogy pártja egyedül akar kormányozni, egyedül kell kezelnie az adósságplafont is.

A 100 fős szenátusban 60 voks kellene a kormányzati finanszírozási terv megszavazásához, de a demokraták csak 50 helyet birtokolnak és az 50 fős konzervatív tábor részéről egyelőre teljes az elutasítás.

Fitch Ratings: ez hazardírozás

Kikezdheti az Egyesült Államok elit „AAA” államadós-besorolási státusát az adósságkorlát megemelése vagy felfüggesztése körüli politikai „hazardírozás” – tudatta a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő közölte: akár csődhelyzetet jelző szintre is leviheti az amerikai osztályzatot szuverén törlesztési hátralék kialakulásakor.

A Fitch felidézte, 2013 októberében, az akkori adósságlimit-válság tetőpontján negatív figyelőlistára helyezte az Egyesült Államok államadós-besorolását. Az amerikai pénzügyminisztériumnak az X-nap után is lennének korlátozott fizetési kapacitásai, de ezek mértéke a bevételi és a kiadási oldal pénzáramlásaitól függne.

A hitelminősítő adatai szerint a tárca készpénztartaléka szeptember 28-án 172,9 milliárd dollár volt, de augusztusban a havi kiadás már elérte a 439 milliárd dollárt, beleszámolva az 58 milliárd dollárnyi havi bruttó kamattörlesztést. Ha az amerikai pénzügyminisztérium kénytelen lenne elsőbbségi törlesztési sorrendeket meghatározni, az megingatná az Egyesült Államok hitelképességébe vetett befektetői bizalmat.

A Fitch Ratings közölte: törlesztési elmaradás esetén „korlátozott csődhelyzetet” jelző (Restricted Default, RD) szintre minősítené le az amerikai államadós-besorolást, azt addig tartaná érvényben, amíg a csődesemény fennáll.

Az MTI emlékeztet rá, a három globális hitelminősítő közül kettő, a Fitch Ratings és a Moody’s Investors Service tartja még a lehető legjobb, „AAA/Aaa” besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket, azt a Standard & Poor’s már tíz éve az egy fokozattal alacsonyabb besorolással tartja nyilván. Az S&P döntése annak idején a globális piacokon nagy megrázkódtatást okozott.

Ha a Fitch Ratings is leminősíti az amerikai besorolást, az Egyesült Államok a nemzetközi intézményi befektetőknél nem számítana többé „AAA” osztályzatú államadósnak. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe és átlagolják a szuverén és kereskedelmi adósok hitelképességének megítéléséhez.