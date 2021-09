Itt nyitja meg környezetbarát bababoltját Orbán Ráhel

Még idén megnyithatja a kapuit.

Ahogy arról a 24.hu is hírt adott korábban, Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya új vállalkozásba kezd, környezetbarát bababolt nyitására adta a fejét. Már akkor is valószínűsíthető volt, hol nyitja meg az üzlet a kapuit, és ezt most az Mfor mai cikke meg is erősítette: a Hegyvidék Bevásárlóközpontban lesz, alig néhány lépésre a főbejárattól.

Az üzlet mintegy 300–350 négyzetméteres lesz, a tervek szerint játszósarok és kávézó is lesz benne, és akár már karácsonyra elkészülhet. Az ODU Store névre keresztelt üzlet nem egyszerű bababoltnak készül, a tulajdonosok célja az lesz, hogy „egyedülálló vásárlási és kikapcsolódási hely” legyen a tudatos szülők számára, és a szülőket „a fenntarthatóságra és a tudatos szülői magatartásra nevelje”.

Az Mfor adatai alapján a Hegyvidék Bevásárlóközpont prémium kategóriás helynek minősül, a bérleti díj nagyjából 90 euró lehet ott négyzetméterenként, így 300 négyzetméterrel számolva havi 27 ezer euróra jön ki a bérleti díj, átszámítva 9,4 millió forintra.