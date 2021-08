Orbán Ráhel környezetbarát bababoltot nyit

Július végén derült ki, hogy Odu Store Kft. néven céget alapított Orbán Ráhel. Akkor annyit lehetett tudni róla, hogy a cég fő tevékenysége ipari jellegű bolti kiskereskedelem, most azonban a Szabad Európa azt is kiderítette, hogy pontosan mivel is fog foglalkozni a miniszterelnök lánya.

Ezek szerint Orbán Ráhel ODU Store néven nyit üzletet, amely nem egyszerűen bababolt lesz, hanem úgynevezett concept store, amely különleges berendezésével egy egész életérzést, szemléletmódot fog közvetíteni. Orbán LinkedIn-profilja alapján a környezetbarát, prémium minőségű termékek mellett az üzletben játszósarok és kávézó is. A cél azt, hogy az ODU „egyedülálló vásárlási és kikapcsolódási hely” legyen „a tudatos szülők számára” és a szülőket „a fenntarthatóságra és a tudatos szülői magatartásra nevelje”.

A Szabad Európa azt írja, hogy mivel a cég székhelye a budapesti Hegyvidék Bevásárlóközpont címére van bejegyezve, így valószínűleg ott fog megnyílni a bolt is.