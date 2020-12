Orbán apja akár 60-70 százalékkal is drágábban ajánlja az építőanyagait, mint a versenytársai

Orbán Viktor édesapjának bányacége, a Dolomit Kft. lényegesen drágábban – esetenként 60-70-százalékkal magasabb áron – árulja a termékeit, mint a főbb versenytársai – derítette ki a Direkt36 a piacon végzett kutatások alapján.

A cég rendszeres beszállítója nagy állami beruházásoknak is, tehát a piaci átlagnál drágábban kínált termékekért közpénzt is kap. A cég tavalyi bevételének közel 45 százaléka volt profit.

A lap kutatásainak kiindulópontja a Dolomit Kft. hivatalos árlistája volt. Ezt a listát az interneten nem publikálják, de a cég portájánál lévő szórólapállványra több példányt is kiraktak belőle. Ezekből vettünk egyet, amikor november elején Gántra utaztunk, hogy személyesen kérdezzük idősebb Orbán Győzőt az állami megrendeléseiről. Mint ismert, a miniszterelnök édesapja ekkor figyelmeztette a lap munkatársát:

Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek.

A lap több piaci szereplő árait is megnézte, az összehasonlításhoz a csatornázási munkákhoz felhasznált aknamagasító elemet, más néven aknagyűrűt vették, amely mindegyik cég kínálatában megtalálható, különböző méretekben. Emlékeztetnek: pont ilyen aknagyűrűt használtak fel akkor is, Kulcs szennyvízcsatornát építettek Mészáros Lőrinc egyik cégének vezetésével. Amikor 2019 márciusában az építkezés helyszínére mentek a lap munkatársai, több helyen még a járda mellett álltak a beépítésre váró betonelemek – rajtuk a Dolomit Kft. címkéjével. Az oknyomozó portál szerint azt nem tudjuk, hogy 2019-ben mennyiért szerezték be ezeket az elemeket a Dolomit Kft.-től. Az viszont látszik az aktuális árlisták összehasonlításából, hogy jelenleg Orbán apjának cége árulja a legdrágábban ezeket az építőanyagokat: a versenytársainál 19-72 százalékkal magasabb áron.

Az aknagyűrűk mellett számos más típusú betonterméket is árul a Dolomit Kft. Ezek között vannak olyanok, amelyek más cégek árlistáján nincsenek rajta, de több olyan terméket is találtak (például különböző méretű aknafenék- és aknaszűkítő elemeket, szintbeállító gyűrűket), amelyek jóval alacsonyabb áron valamely versenytárs kínálatában is megtalálhatók. A Direkt36 megkereste a témával idősebb Orbán Győzőt és a miniszterelnök hivatalát is, de nem érkezett válasz a kérdéseikre.