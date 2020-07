Két hónap alatt 40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból

Májusban áprilishoz képest közel 19 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma. Ha ehhez hozzácsapjuk, hogy előtte áprilisban már volt egy 22 ezres létszámcsökkenés, akkor legalább 40 ezer volt a járvány miatti létszám leépítés ebben a két hónapban, amikor az iparcikkes körben boltlátogatási tilalom is volt — írta meg a Blokkk.com.

Hozzáteszik: az áprilisi 10 százalékos, majd a májusi 3 százalékos forgalomesés és az iparcikkes boltok többségének kényszerű látogatási korlátozása miatt várható volt, hogy a statisztika jelentős létszámcsökkenést jelez majd ebben az időszakban

A vidéki boltok május 4-én, a fővárosiak 18-án kinyithattak ugyan, de ez nem sikerült minden boltosnak, többen zárva maradtak, átmenetileg még vagy végleg, és a vásárlók is csak lassan indultak el a boltokba, nem is költöttek annyit, mint korábban. Júniusban mérséklődött a boltos piac elmaradása a vásárlásokban, erősen közelíthette a korábbi év szintjét. A piac erősödése általában létszám emelésekkel is jár, így júniusban a foglalkoztatás már javulhatott az áprilisi, májusi szinthez képest, de pontos adatok egyelőre nincsenek.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu