Publicus: a fideszesek 42 százalékának sem tetszik az önkormányzatok kivéreztetése

Tíz emberből négy legfeljebb egy hónapig vagy még annál is kevesebb ideig tudna megélni megtakarításaiból, ha most nem lenne semmilyen bevétele, de 3-6 hónapra elegendő tartaléka is csak minden ötödik magyarnak van — derül ki a Publicus Intézet a Népszava számára készített felméréséből.

A Publicus felmérése szerint a DK szavazói rendelkeznek a legkevésbé tartalékkal: több mint harmaduk egy hónapig sem tudna jövedelem nélkül kitartani. A jobbikosok negyede is kevesebb, mint egy hónapig bírná. Akár fél évre is elegendő tartalékkal rendelkezik ugyanakkor a Momentum szavazóinak bő harmada, és a Fidesz szavazóinak negyede.

Nem tűnik népszerű lépésnek, hogy a nyugdíjasok jövőre egy heti ellátással többet kapnak: csak a megkérdezettek fele tartja ezt hatékony lépésnek, a Fidesz szavazók nagyobb arányban, 76 százalékban gondolják így. A legkritikusabbak az MSZP szavazói: közülük senki nem gondolja az egy év múlva adandó nyugdíjkiegészítést hatékony lépésnek a jelenlegi helyzetben, de a DK-sok 90 százaléka is így vélekedik.

A kormány nemrégiben arról döntött, hogy a pártoktól és az önkormányzatoktól is átcsoportosít forrásokat a járvány elleni védekezéshez. A felmérés szerint előbbi intézkedés népszerűnek bizonyult, a megkérdezettek bő kétharmada támogatja az összesen 1,2 milliárd forintos elvonást a pártoktól. A legnagyobb sikert ez a lépés a Fidesz szavazói között aratott: 83 százalékuk támogatja. Az MSZP szavazói pedig a legkritikusabbnak bizonyultak: kétharmaduk nem ért egyet vele.

Az önkormányzatoktól történő 34 milliárd forintos forráselvonás már nem ilyen népszerű: az önkormányzatok büdzséjének megnyesését a megkérdezettek alig több mint harmada tartja helyes lépésnek, és még a Fidesz szavazóinak 42 százaléka sem ért egyet vele. Az önkormányzatok megsarcolását a momentumosok utasítják el a legnagyobb, 94 százalékos arányban, de erősen ellenzik a Jobbik szavazói (89 százalék) is, továbbá az MSZP és a DK szavazóinak háromnegyede is károsnak tartja az intézkedést.

Kiemelt kép: Mónus Márton/MTI